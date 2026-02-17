Miley Cyrus regresa a la pantalla chica con su icónico personaje. Disney+ vuelve abrir sus puertas a Hannah Montana.

Este 2026, Hannah Montana celebra su vigésimo aniversario por lo que Disney+ transmitirá un especial del programa que dio fama mundial a Miley Cyrus.

Esto es lo que se sabe del estreno de Hannah Montana en Disney+

A través de la red social X, Miley Cyrus, de 33 años de edad, compartió un breve video del regreso de Hannah Montana mediante Disney+.

El material audiovisual muestra un mustang negro llegando a lo que parece ser su destino. Una vez estacionado, una mujer desciende del “pony car”.

La cámara apunta a unas botas negras que pertenecen, por supuesto, a Hannah Montana (Miley Stewart en la ficción y Miley Cyrus en la vida real).

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 17, 2026

El especial por el 20 aniversario se transmitirá el 24 de marzo. Se sabe que Miley Cyrus será entrevistada por la podcaster Alex Cooper, de 31 años de edad.

Audiencia disfrutará de un viaje por las cuatro temporadas de la comedia cuyo primer capítulo se estrenó el 24 de marzo de 2006, fecha que coincide estratégicamente con el especial de Disney+

Además de revivir capítulos y escenas emblemáticas, fans de la serie televisiva disfrutarán de material inédito.

Así como se destaparán secretos que han permanecido ocultos entre el reparto del programa creado por Michael Poryes, Rich Correll y Barry O’Brien.

Si no quieres perderte este especial, toma nota:

Fecha de transmisión: 24 de marzo de 2026

Plataforma streaming: Disney+

Horario: Aún por definir

Invitados especiales: Miley Cyrus

Anfitriona: Alex Cooper

Disney+ transmitirá especial de Hannah Montana (@DiscussingFilm / X)

¿Especial de Hannah Montana contará con invitados especiales?

Además de Miley Cyrus, fans de Hannah Montana desean que parte del elenco se una a este especial que se grabará con público incluido.

Por lo que se espera la participación de: