Miley Cyrus- de 32 años de edad- confirmo el regreso de Hannah Montana a Disney para celebrar el aniversario número 20 de la icónica serie juvenil.

“HANNAH MONTANA: 20TH ANNIVERSARY” Miley Cyrus confirmó algo especial para el 20 aniversario de Hannah Montana en Disney.

El adelanto compartido por Miley Cyrus se puede observar la icónica peluca rubia de Hannah Montana montada en un maniquí en un camerino lleno de luces y maquillaje.

De fondo sonó la reconocible “The best of both worlds”, canción emblemática de la intro de la serie juvenil.

Al final del video apareció escrito “Hannah Montana: 20 aniversario. 2026” anticipando que el proyecto se estrenará el próximo año.

El adelanto de Hannah Montana a Disney fue recibido con nostalgia y emoción por parte de fans, quienes anhelaban el regreso de la serie que marco a generaciones.

Estrenada en 2006, Hannah Montana se convirtió en uno de los programas más reconocidos de la historia de Disney Channel.

La serie catapultó al estrellato a Miley Cyrus, quien se convirtió en un nombre muy conocido en la industria musical.

Fecha de estreno de Hannah Montana en su 20 aniversario

El adelanto dejo entrever que Miley Cyrus volverá a reencarnar al personaje que marco su carrera musical, Hannah Montana.

No hay una fecha definida para el estreno de Hannah Montana, sin embargo, es un hecho que la serie regresa a Disney en 2026.

Hannah Montana siguió a Miley Stewart, una adolescente de California que vivía una doble vida como sensación pop mundial.

Para cuando el programa terminó en 2011, Miley Cyrus se convirtió en una estrella pop a nivel mundial con millones de discos vendidos y un Latin Grammy en su carrera.