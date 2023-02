Al parecer los infectados por Cordyceps de The Last of Us están causando sensación, pues un gordinflón despierta los deseos de los fans.

Tras el estreno del quinto capítulo de The Last of Us, las emociones se intensificaron, pues la serie de HBO está siendo todo un éxito y cada vez se pone mejor.

Sin embargo no solo Pedro Pascal -de 47 años de edad- ha despertado los deseos de los fans, tras The Last of Us; sino también le hace la competencia un gordinflón, uno de los tantos infectados que se ven en la serie.

Pues tras hacer su primera aparición, este gordinflón de The Last of Us despertó los deseos de los fans.

Un gordinflón de The Last of Us despierta los deseos de los fans (HBO )

Ya que este infectado gordinflón de The Last of Us que en general sería considerado el monstruo más aterrador de la historia, al parecer su efecto hace todo lo contrario.

Luego de que en redes, los fan de The Last of Us aseguraron que gordinflón es un sex symbol.

Esto en referencia a una escena de The Last of Us, en la cual gordinflón hace su espectacular salida del túnel.

Escena de The Last of Us, que ha acaparado las miradas y suspiros que han despertado los deseos de los fans.

Ya que entre comentario se puede leer “gordinflón saliendo de los túneles es simplemente espectacular”, “¿Alguien dijo bloater fancam?”.

E incluso, pese a que el enorme cuerpo de gordinflón es parte de la infección por el hongo, para muchos era un “ musculoso hombre” haciendo su entrada triunfal.

Tras esto, hasta el propio actor considera que gordinflón no es solo un ser desagradable, sino que también su personaje en The Last of Us tiene ese potencial para convertirse en un sex symbol.

The bloater getting out of the tunnels #TheLastOfUs pic.twitter.com/hl4hbEfI8a — elly | TLOU SPOILERS | 12 💫 (@wizardjarin) February 11, 2023

Did someone say bloater fancam pic.twitter.com/w4e19ESktt — 🍓xie - tlou spoilers! (@xiegray) February 11, 2023

The bloater coming out of the tunnels #TheLastOfUs pic.twitter.com/dTMro0da63 — elly | TLOU SPOILERS | 12 💫 (@wizardjarin) February 13, 2023

Adam Basil, es el actor que interpreta al gordinflón sexy de The Last of Us

El gordinflón sexy de The Last of Us, también tiene detrás de este personaje a un sexy actor de riesgo, Adam Basil intérprete con amplio conocimiento de criaturas en el cine y la televisión.

Ya que Adam Basil - de quien se desconoce su edad- es un un actor y gimnasta británico de casi dos metros, pues mide tan solo 1.93 metros, factores que lo han llevado a ser gordinflón sexy y perfecto para de The Last of Us.

Un gordinflón de The Last of Us despierta los deseos de los fans (Especial)

Aunque además de ser el gordinflón sexy de The Last of Us, Adam Basil también ha sido Venom en Venom: Let There Be Carnage y la Bestia en la Bella y la Bestia.

Con estas referencias sin duda Adam Basil se ha ganado de muy buena manera los deseos de los fans al verlo como el gordinflón sexy de The Last of Us.

Personaje en el cual Adam Basil tuvo que someterse a emplear un traje protésico de más de 40 kilos, sin embargo tal y como lo ha declarado el experto en prostético Barrie Gower, el actor era perfecto para ser el gordinflón sexy de The Last of Us.

Un gordinflón de The Last of Us despierta los deseos de los fans (Instagram @barriegower)

¿Qué es un gordinflón, el infectado que despierta los deseos de los fans de The Last of Us?

Los gordinflón o bloaters según hasta la parte 2 del videojuego son los enemigos más fuertes y difíciles de matar en la historia de The Last of Us.

A ello, un gordinflón es uno de los tanto infectados por Cordyceps, sin embargo para llegar a su estado es una evolución bastante avanzada del virus

Pues se trata de la etapa final de la infección y la forma más rara, por lo que se sabe que para llegar a ser un bloater esto solo ocurren después de décadas completas de evolución del hongo en el cuerpo.

Asimismo, las características de un gordinflón son que el infectado se hace más grande de lo común y el hongo en su cuerpo funciona como armadura que los hace mucho más resistentes al fuego y las balas.