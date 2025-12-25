La plataforma de streaming Netflix ya tiene el primer avance para el regreso de su popular serie One Piece 2 y hasta ya se tiene fecha precisa para su estreno.

Por lo que One Piece 2 llegará a Netflix con su estreno programado dentro del catálogo de la plataforma para el próximo 10 de marzo de 2026.

Mientras que en este primer avance de One Piece 2 las expectativas se elevan entre los fans de la serie de Netflix sacada del anime.

Pues One Piece 2 llegará con mucha acción y más personajes de la historia, por lo que desde ya la serie de Netflix en su temporada 2 es de las más esperadas para 2026.

Acá te dejamos el primer avance de One Piece 2 para que lo disfrutes desde ya:

The greatest pirate adventure returns March 10th, Straw Hats! 🏴‍☠️🌊 ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE opens the path to wider seas and possibly even a bigger crew?! 👀😆 pic.twitter.com/c9DUoZ6foX — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) December 25, 2025

¿De qué trata One Piece 2 de Netflix?

La serie One Piece 2 de Netflix sigue en su trama la historia sacada del popular anime, esta vez el arco de Loguetown será su principal desarrollo.

Por lo que los fans de One Piece verán en esta segunda temporada el rumbo de los navegantes de los Sombrero de Paja hacia la Grand Line.

Asimismo, en la temporada 2 de One Piece no solo veremos el arco de Loguetown, sino también se esperan aventuras de los arcos de: