La famosa plataforma de streaming Netflix ha compartido como regalo navideño el tráiler y la fecha confirmada para el estreno de su serie Bridgerton 4.

Por lo que la serie Bridgerton 4 es su nueva temporada confirma que tendrá estreno en dos partes para Netflix en las siguientes fechas:

Parte 1 - 29 de enero 2026

Parte 2 - 26 de febrero 2026

Además, el tráiler de Bridgerton 4 nos trae la mascarada más esperada de la temporada, donde el romance tocará a la puerta para otro de los integrantes de la familia Bridgerton.

A continuación te dejamos el regalo navideño de Netflix con el tráiler de Bridgerton 4 para que lo veas desde ya:

¿De qué trata la nueva temporada de Bridgerton 4 en Netflix?

La nueva temporada de la serie Bridgerton 4 para Netflix centrará su trama en la adaptación del libro Te doy mi corazón de la escritora estadounidense Julia Quinn.

Por lo que en esta ocasión el romance llega para Benedict Bridgerton junto a una plebeya llamada Sophie Baek

Donde al fin le diremos adiós al soltero Benedict Bridgerton tras quedar hechizado por una misteriosa dama en la mascarada.

Lo que llevará a Benedict Bridgerton a descubrir quién es la mujer que esconde detrás del antifaz y que lo ha atrapado.