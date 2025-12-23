Hay rumores de que Eleazar Gómez ya tendría un futuro asegurado en la televisión tras salir como el segundo finalista de La Granja VIP 2025.

Fue el periodista Gabriel Cuevas quien dio a conocer esta información, adelantando que el actor se integraría al equipo de Venga la Alegría fin de semana.

Eleazar Gómez sería parte de los cambios para Venga la Alegría en 2026

Recientemente, Venga la Alegría dio un cambio con la salida de Pato Borghetti, uno de los conductores favoritos del matutino.

Los reemplazos están a la vuelta de la esquina en el matutino en sus versiones de fin de semana y entre semana, siendo que Eleazar Gómez ya está siendo mencionado en estos movimientos.

Eleazar Gómez, actor. (@EleazarGomez33Oficial)

Desde hace años, Venga la Alegría ha sufrido una serie de cambios a raíz de los bajos índices de audiencia.

De acuerdo con el periodista, es el perfil de Eleazar Gómez por lo que en la televisora lo ven como un candidato indicado para integrarse al matutino.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas.

Eleazar Gómez a nada de ganar La Granja VIP 2025

El domingo 21 de diciembre se llevó a cabo la final de La Granja VIP 2025, con Eleazar Gómez entre los cinco finalistas de la temporada.

Tras una larga noche de gala, el actor se disputó el primer lugar contra Alfredo Adame.

Sin embargo, fue el público quien otorgó la victoria al también polémico actor y presentador de televisión.