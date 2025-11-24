Hoy no es un buen día para la audiencia de Venga La Alegría. Pato Borghetti, uno de los conductores más queridos del matutino de TV Azteca, dio un sorpresivo anuncio.

Esta tarde de lunes, Pato Borghetti anunció su salida de Venga La Alegría, matutino al que perteneció a lo largo de nueve años.

Pato Borghetti (Tomada de Video )

Pato Borghetti anuncia la fecha de su salida de Venga La Alegría y revela el motivo

Con sus compañeros y amigos reunidos en la sala de Venga La Alegría, Pato Borghetti, de 51 años de edad, anunció su salida.

“Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”, dijo Pato Borghetti antes de dar a conocer que su último día en Venga La Alegría será el 19 de diciembre.

“El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga La Alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contérselos porque es una decisión complicada” Pato Borghetti

La decisión del conductor se basa en proyectos que han llamado a su puerta y que ha anhelado desde hace tiempo, los cuales no le permitirían continuar en Venga La Alegría.

No obstante, el propio dará detalles en su momento:

“No les puedo, obviamente, adelantar nada, pero ya con el tiempo se los compartiré” Pato Borghetti

Pato Borghetti no se va de TV Azteca

Para evitar confusiones, Pato Borguetti aclaró que no se va de TV Azteca, televisora con la que continuará colaborando.

Será el próximo año cuando la audiencia de TV Azteca vea a Pato Borghetti en un nuevo proyecto de la televisora.

Mientras esto sucede, el también actor hoy se despidió de sus compañeros y de lo productores del matutino.

Como era de esperarse, conductores de TV Azteca dedicaron dulces palabras a Pato Borghetti, a quien abrazaron fuertemente y disfrutarán en los próximos días.

Incluso, mediante el Instagram oficial de VLA, le desearon lo mejor:

“Pato, tu salida deja un huequito que nadie va a llenar, pero también un montón de agradecimiento por todo lo que nos enseñaste. Gracias por cada risa, cada lección y cada momento que nos hiciste crecer contigo. Verte avanzar ha sido un regalo. ¡Que el éxito te siga a donde vayas!” Venga La Alegría