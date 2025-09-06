Tras haber ganado el reto de salvación, Elaine Haro decidió salvar a El Abelito de la nominación más intensa de La Casa de los Famosos México 2025.
Con El Abelito fuera de la placa de nominados, quedan 4 habitantes en riesgo de salir en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 del domingo 7 de septiembre.
Elaine Haro logra salvar a El Abelito de la nominación más intensa de La Casa de los Famosos México 2025
Elaine Haro explicó los motivos que la llevaron a rescatar a El Abelito de la placa de nominados y con ello evitar su salida de La Casa de los Famosos México 2025.
“Lo hablamos en el Cuarto Noche y llegamos al acuerdo de que Aarón decidió cederle la salvación a Abelito”, dijo Elaine Haro
De acuerdo con Elaine Haro, la idea de salvar a El Abelito fue un acuerdo establecido entre los habitantes del cuarto noche.
Elaine Haro detalló que Aaron Mercury decidió otorgarle la salvación a El Abelito en la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025.
El Abelito no se esperaba la decisión de Elaine Haro, y no dudó en mostrar su alegría de permanecer otra semana más en el reality show.
En redes sociales captaron que El Abelito cambió de humor luego de haber sido salvado entre los nominados.
Habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2025
Después de la decisión de Elaine de rescatar a El Abelito de la eliminación, estos son los habitantes que se encuentran nominados al sábado 6 de septiembre:
- Dalilah Polanco, de 47 años de edad
- Aaron Mercury, de 24 años de edad
- Facundo, de 47 años de edad
- Shiky, de 53 años de edad