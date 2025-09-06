Tras haber ganado el reto de salvación, Elaine Haro decidió salvar a El Abelito de la nominación más intensa de La Casa de los Famosos México 2025.

Con El Abelito fuera de la placa de nominados, quedan 4 habitantes en riesgo de salir en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 del domingo 7 de septiembre.

Elaine Haro logra salvar a El Abelito de la nominación más intensa de La Casa de los Famosos México 2025

Elaine Haro explicó los motivos que la llevaron a rescatar a El Abelito de la placa de nominados y con ello evitar su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

“Lo hablamos en el Cuarto Noche y llegamos al acuerdo de que Aarón decidió cederle la salvación a Abelito”, dijo Elaine Haro

De acuerdo con Elaine Haro, la idea de salvar a El Abelito fue un acuerdo establecido entre los habitantes del cuarto noche.

Elaine Haro detalló que Aaron Mercury decidió otorgarle la salvación a El Abelito en la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito no se esperaba la decisión de Elaine Haro, y no dudó en mostrar su alegría de permanecer otra semana más en el reality show.

En redes sociales captaron que El Abelito cambió de humor luego de haber sido salvado entre los nominados.

abelito antes de que elaine ganará y abelito después jajajajaja, le cambio todo el ánimo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mOs2s9z8sX — sab 🐾 (@blowismoke) September 6, 2025

Habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2025

Después de la decisión de Elaine de rescatar a El Abelito de la eliminación, estos son los habitantes que se encuentran nominados al sábado 6 de septiembre:

Dalilah Polanco, de 47 años de edad Aaron Mercury, de 24 años de edad Facundo, de 47 años de edad Shiky, de 53 años de edad