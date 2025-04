The Last Of Us estrenó su episodio 2, el cual obtuvo una calificación casi perfecta en IMDB, convirtiéndolo en el mejor de la serie de Max. Esta nota contendrá spoilers de la temporada 2.

El pasado domingo 20 de abril, se estrenó el capítulo 2 de The Last Of Us temporada 2, el cual logró una calificación casi perfecta en IMDB.

Esta es la calificación que obtuvo el episodio 2 de The Last Of Us temporada 2 en IMDB

Tal y como se reveló, el capítulo 2 de The Last Of Us temporada 2 se estrenó el 20 de abril en Max, obteniendo una calificación casi perfecta en IMDB de 9.5 de 10:

El capítulo 2 de The Last of Us tiene la mejor puntuación en IMDB (IMDB)

Esta calificación en IMDB es hecha por usuarios, lo cual convierte al episodio 2 de The Last Of Us temporada 2, en el mejor valorado de toda la serie.

La temporada pasada constó de 9 capítulos, en donde el mejor valorado fue el capítulo 5 llamado ‘Endure and Survive’ con 9.4.

Ahora, el episodio 2 de The Last Of Us temporada 2 llamado ‘Through the Valley’, obtuvo un 9.5 de calificación, convirtiéndolo en el mejor valorado de toda la serie de Max y del año.

¿De qué trata el episodio 2 de The Last Of Us temporada 2 en Max?

Las redes, fan y usuarios han quedado impactados tras la emisión del capítulo 2 de The Last Of Us temporada 2.

Y es que aunque quienes jugaron el videojuego en 2020 y sabían lo que ocurriría, aseguran haber revivido su trauma.

Pues en el capítulo 2 de The Last Of Us temporada 2, Joel, personaje que interpreta Pedro Pascal de 50 años de edad, fue asesinado por el personaje de Abby (Kaitlyn Dever de 28 años de edad).

Una escena que para todo el fandom de The Last Of Us siempre es dolorosa de ver y que muchos esperaban que no llegara.

Sin embargo, la crudeza con la que lo plasmaron para este episodio 2 de The Last Of Us temporada 2, impactó a todos; incluso a aquellos que sabían lo que pasaría.

Por lo que ahora la serie continuará con el viaje de Ellie (Bella Ramsey de 21 años de edad), para vengar la muerte de Joel a cargo de Abby y las Luciérnagas que quedaron.