Uno de los regresos más esperados de 2026 es el de Malcolm el de en medio, es por ello que Disney liberó un nuevo avance de la mini serie.

Lo mejor de todo es que Disney también dio la fecha de estreno para México y América Latina de esta nueva entrega de Malcolm el de en medio.

Nuevo avance de Malcolm el de en medio de Disney nos muestra la historia

Luego de muchos rumores, este avance de Disney de Malcolm el de en medio nos deja ver claramente cómo será la historia de esta mini serie secuela.

El reencuentro tardó 19 años 💥#MalcolmInTheMiddle: La vida sigue siendo injusta, estreno 10 de abril en #DisneyPlus. pic.twitter.com/D80N9jQLul — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) January 9, 2026

Malcolm el de en medio de Disney nos mostrará una especie de reunión familiar, a la cual está invitado el protagonista del show; sin embargo, no quiere ir para evitar ver a sus padres y hermanos.

Para Malcolm, el motivo de su desgracia siempre ha sido su familia, es por ello que se ha alejado de ellos durante años, escondiéndose sistemáticamente de todo lo que tenga que ver con su pasado.

Solo que ahora no podrá huir y tendrá que enfrentar a Lois, Hal, Francis, Reese y Dewey nuevamente, ahora acompañado de su propia esposa e hija.

Póster de Malcolm el de en medio revela su estreno en Disney+ (Disney)

¿Cuándo se estrenará Malcolm el de en medio de Disney?

Malcolm el de en medio se estrenará en Disney+ el próximo 10 de abril de 2026, no se menciona si todos los capítulos estarán disponibles o llegará de manera semanal.

Otra cosa que no se aclara en el avance de Malcolm el de en medio de Disney, es si contará con las voces originales en español para México y América Latina, ya que ese fue gran parte del éxito del show.

De momento, el propio Lalo Garza ha señalado que no saben nada del posible doblaje de la serie , viendo varias opciones; que no se doble, que llamen a nuevas voces, que llamen a las voces que terminaron el show, o que llamen a los originales.

Todos esperan que al final Disney sí doble los nuevos episodios de Malcolm el de en medio, habrá que esperar una confirmación oficial.