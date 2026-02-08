Luego de años de rumores y versiones, parece que Disney ya se decidió acerca de la nueva película de Piratas del Caribe, la cual tendría como protagonista al hijo de Jack Sparrow.

Estos primeros detalles de la nueva película de Piratas del Caribe por parte de Disney, muestran que el estudio se iría por una propuesta híbrida a los rumores anteriormente escuchados.

Piratas del Caribe 5 (Tomada de video)

Piratas del Caribe contaría la historia del hijo de Jack Sparrow y Margot Robbie

De acuerdo con el insider Jeff Snider, quien suele acertar la mayoría de las veces, la nueva película de Piratas del Caribe tendría de protagonistas a Margot Robbie y el hijo de Jack Sparrow.

Siendo así una combinación de las dos ideas que se habían manejado para la nueva película de Piratas del Caribe.

Pues originalmente se planeaba un reboot femenino protagonizado por Margot Robbie, para posteriormente manejar la idea de una secuela en base a la mitología de Jack Sparrow.

Si bien apenas se está en etapa de planeación, los nuevos encargados de Disney, Josh D’Amaro y Dana Walden, estarían bastante entusiasmados por esta idea.

Al grado que se está en pláticas con la guionista Krysty Wilson-Cairns, conocida por escribir la celebrada “1917″.

'Jack Sparrow' (Walt Disney Pictures)

¿Johnny Depp regresará como Jack Sparrow en la nueva Piratas del Caribe?

Algo que muchos fans se cuestionan, es acerca del regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow en esta nueva película de Piratas del Caribe.

Aunque Disney no quería al actor originalmente en la película debido a sus problemas con Amber Heard, tras el juicio y luego de que las cosas se calmaran, parece que cambiaron de opinión.

Pues reportes indicaron que Disney estaría abierta a trabajar nuevamente con Johnny Depp en la próxima película de Piratas del Caribe.

Sin embargo, hasta el momento su regreso está en “veremos”, por lo que habrá que esperar a que el proyecto avance para saber si tendremos nuevamente al Capitán Sparrow.

Dados los tiempos actuales de producción y que este reboot lleva años en el tintero, es posible que no sepamos nada hasta dentro de uno o dos años.