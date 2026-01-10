Luego de ser una de las películas más taquilleras de 2025, es lógico pensar que Disney ya está planeando Zootopia 3. Aunque de momento no hay información oficial al respecto.

No obstante, algunas personas cercanas a Disney han hablando un poco de lo que podría ser Zootopia 3 en entrevistas recientes a diversos medios.

Zootopia 2 (Disney )

¿Disney planea Zootopia 3?

En una entrevista para CBR, Jared Bush, uno de los directores de la segunda entrega, dio una pequeña pista de lo que podría ser Zootopia 3, aunque sin dar muchos detalles al respecto.

Jared Bush dijo que “hay una pequeña escena postcréditos que indica qué es lo que podríamos hacer”, haciendo referencia a la secuencia de la segunda parte y lo que vendría para Zootopia 3.

Lamentablemente, fuera de esta declaración velada, no se dijo nada más acerca de la tercera aventura de Judy y Nick, pues “quieren disfrutar el momento”, en relación al éxito de Zootopia 2.

Basta señalar que hasta este momento, la película ha recaudado un total de 26 mil millones de pesos en todo el mundo, siendo la película animada de Disney —sin contar Pixar— más taquillera de sus más de 100 años de historia.

Zootopia 2 (Disney)

¿De qué trataría Zootopia 3?

Tomando en cuenta las palabras de Jared Bush, Zootopia 3 podría mostrar una historia relacionada con las aves de ese mundo, las cuales no se han visto hasta este momento.

Algo que muchos fans intuían, pues la escena postcréditos muestra una pluma cayendo en la ventana de Judy, lo cual daría pie a la historia de Zootopia 3, como indica el director de la película.

Por lo pronto, habrá que esperar a una confirmación oficial por parte de Disney de esta tercera parte, aunque solo sería cuestión de tiempo, viendo lo bien que ha sido recibida la franquicia en general.

Habrá que ver si esta llega antes de 2030 , pues la separación entre Zootopia 1 y 2 fue de casi 10 años, algo que en un primer momento no agradó a los fans.