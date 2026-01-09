El live action de Enredados podría sumar una estrella más al elenco principal con Kathryn Hahn en el nuevo proyecto de Disney.

El nombre de la actriz de Agatha All Along y WandaVision ha emocionado a los fans como una de las propuestas más fuertes para interpretar a Madre Gothel.

Kathryn Hahn en pláticas para live action de Enredados

Medios especializados en cine y televisión señalan que Kathryn Hahn se encuentra en negociaciones con Disney para ser Madre Gothel en Enredados live action.

Sin embargo, y a pesar de que la compañía del ratón no se ha pronunciado oficialmente al respecto, este posible fichaje está generando una fuerte expectativa en redes sociales.

Agatha All Along (Disney)

Parte de las expectativas radica en el hecho de la fuerte presión que ejercen los fans al momento de que una cinta animada está por dar el salto al live action.

Motivo por el que muchas de las producciones de los últimos años se han visto criticadas desde el fichaje de los actores, y no hasta el estreno de las películas.

Por lo que, sin ser confirmada de manera oficial como parte del elenco, los fans ya están dando su aprobación a Kathryn Hahn.

Live action de Enredados ya tiene a su Rapunzek y Flynn Rider

Si bien el personaje de Madre Gothel continúa sin un rostro definido para el live action, Disney ya reveló a los nuevos protagonistas de Enredados.

Se trata de Teagan Croft -de 21 años de edad- y Milo Manheim -de 24 años de edad- como Rapunzel y Flynn Rider respectivamente.

Ambos actores fueron confirmados en las redes oficiales de Disney Studios, por lo que su participación está más que asegurada.