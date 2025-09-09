Dalilah Polanco -de 53 años de edad- se une con Mar Contreras para planear una broma a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, a los fans del reality show les preocupa que el escenario podría salirse de control, y más teniendo en cuenta el historial de ambas actrices.

Dalilah Polanco y Mar Contreras quieren fingir una pelea en La Casa de los Famosos México 2025

Las bromas entre habitantes suelen ser el pan de cada temporada y Mar Contreras -de 44 años de edad- junto con Dalilah Polanco no se quieren quedar atrás.

Para esto las actrices quieren fingir una intensa pelea en La Casa de los Famosos México 2025 que deje a todos preocupados.

Dalilah Polanco y Mar Contreras (YouTube | Captura de video)

Entre algunas de las ideas que tienen en mente están el comenzar a reclamarse cosas que ya se han echado en cara en el pasado.

Es por este motivo que fans de La Casa de los Famosos México 2025 no están seguros de la broma que planean Mar Contreras y Dalilah Polanco.

Por una parte, temen que ambas olviden que están actuando y se tomen los comentarios de manera personal.

Mientras que otra parte asegura que el resto de los habitantes puedan tener una reacción inesperada y tal vez no tan buena con el conflicto.

Lo que podría sumar comentarios y reclamos de otros que, evidentemente, no sabrán que se trata de una broma.

Los conflictos de Dalilah Polanco y Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025

El paso de Mar Contreras y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 ha estado lleno de altibajos.

Desde que inició la temporada han tenido problemas entre ambas debido al choque de personalidades y perspectivas.

Esto ha llevado a que Mar Contreras y Dalilah Polanco tengan múltiples enfrentamientos, sobre todo en los posicionamientos de las galas dominicales.

Fue a principios de la semana siete, tras el accidente de Dalilah Polanco, que ambas pudieron hablar y resolver algunas de sus diferencias.