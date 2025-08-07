¿Conductor de Ventaneando será parte de La Granja VIP? Ya hay pistas de quién podría incorporarse al nuevo reality de TV Azteca.
A través de las redes sociales se dio a conocer que un integrante de Ventaneando sería parte de de La Granja VIP, ¿de quién se trata?
¿Qué conductor de Ventaneando podría ser parte de La Granja VIP?
TV Azteca se encuentra afinando todos los detalles para su nuevo reality La Granja VIP, donde las celebridades renunciaran a su vida citadina para convertirse en verdaderos granjeros.
En medio de todas las especulaciones, Ventaneando anunció que pronto podrán ver a uno de sus conductores en La Granja VIP.
¿Te imaginas a Pedro Sola en un reality donde tendría que ordeñar vacas? Los conductores no quisieron dar más detalles sobre quién podría ser.
Sin embargo, a través de las redes sociales han sonado algunos nombres del conductor que les gustaría ver en La Granja VIP.
Entre los nombres que más suenan en las redes sociales para que se integre a La Granja VIP se encuentran:
- Jimena Pérez ‘La Choco’ de 44 años de edad
- Pedro Sola de 78 años de edad
- Mónica Castañeda de 46 años de edad
- Ricardo Manjarrez de 40 años de edad
Ventaneando confiesa que uno de sus conductores podría ser parte de La Granja VIP
Cabe recordar que fue la misma producción de Ventaneando que confirmó que uno de sus conductores estaría en La Granja VIP.
Y es que en el video compartieron que los productores de La Granja VIP habían acudido al foro de Ventaneando para hacerle una invitación a un conductor.
“A que no saben a qué personaje vinieron a invitar a La Granja (…) No diré nombres, pero habrá señales”Jimena Pérez ‘La Choco’
En el video aparecen Rosario Murrieta, Pedro Sola y Mónica Castañeda y se menciona que los productores estaban ahí para “negociar con algún personaje”.
Hasta el momento se desconoce si el integrante de Ventaneando estará como participante o como conductor de La Granja VIP.
Y es que ya se había especulado que Jimena Pérez ‘La Choco’ podría fungir como conductora de La Granja VIP.
Aunque todavía se desconocen muchos detalles sobre La Granja VIP, se ha especulado que TV Azteca está apostando fuerte por este nuevo reality show.
Durante 10 semanas, los famosos se enfrentarán a diferentes pruebas físicas y emocionales como: levantar cercas, alimentar animales, cosechar y limpiar establos, todo eso mientras se encuentran alejados de su familia.
Las estrategias, las alianzas y los conflictos serán inevitables, ya que será el público quien desida quien debe abandonar La Granja VIP.