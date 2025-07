El Día de la Secretaria, celebrado el 16 de julio, fue motivo de fiesta en el set de Ventaneando, donde los conductores sorprendieron al público con una divertida coreografía.

La canción elegida fue “Pobre secretaria”, viral en redes por Mentiras, la serie, lo que hizo que el momento se volviera aún más especial para los fans del programa.

Aunque todos los conductores de Ventaneando dieron lo máximo, el video publicado no dejó dudas: La estrella fue Pedro Sola, de 78 años de edad.

Conductores de Ventaneando bailaron “Pobre secretaria” (Tomada de video)

Ventaneando hace coreografía con “Pobre secretaria” y Pedro Sola brilla con su falta de ritmo

El festejo por el Día de la Secretaria en Ventaneando inició con una cálida felicitación de Pati Chapoy -de 76 años de edad- a su secretaria.

Luego compartieron en TikTok el video donde todos los conductores realizan la coreografía de “Pobre secretaria”.

La grabación muestra a los conductores de Ventaneando haciendo con soltura los pasos.

Pero, ese no fue el caso de Pedro Sola, quien ha reconocido que lo suyo no es el baile, aunque eso no le impidió hacer la coreografía en Ventaneando.

Pedro Sola luce algo perdido al practicar la coreografía, haciendo los pasos del lado contrario al indicado y con poco ritmo.

Tan perdido parecía estar, que hasta otros miembros de la producción de Ventaneando le ayudaron a practicar.

Fans agradecen el esfuerzo de Pedro Sola para bailar en Ventaneando

El público agradeció el esfuerzo de los conductores de Ventaneando al bailar “Pobre secretaria”, comentando en la publicación que amaron su baile.

Otros internautas recordaron a Daniel Bisogno, soltando un comentario que a su parecer él habría hecho en esa situación: “Lo que hay que hacer para tragar”.

Incluso, muchos consideraron que El Muñeco lo habría hecho mucho mejor, o al menos le hubiera impregnado más comedia a la coreografía.

También aplaudieron los pasos de Pati Chapoy, señalando que les sorprendió lo bien que los hizo.

En tanto, Pedro Sola pareció haber quedado tan satisfecho con su baile, quien más tarde en Ventaneando hasta se atrevió a perrear.