En la emisión del 24 de julio de 2025 de Ventaneando, tuvo lugar una serie de comentarios por parte su titular, Pati Chapoy, de 76 años de edad.

Quien vuelve a la controversia tras haber criticado la apariencia de Ninel Conde, de 48 años de edad.

¿Qué dijo Pati Chapoy de Ninel Conde? Pedro Sola tuvo que defender a la cantante

Durante una cápsula de Ventaneando se presentó información de las declaraciones que Ninel Conde había hecho de su ex, José Manuel Figueroa.

Sin embargo, Pati Chapoy dejó el tema de lado para enfocarse en el rostro de la cantante, por lo que Pedro Sola no dudó en defender al “Bombón Asesino”.

Pati Chapoy sufre intento de extorsión (@chapoypati / Instagram)

“¿Saben qué?, me da la impresión de que todos días Ninel se infla la cara porque, ¿ya vieron los labios?“, expresó Pati Chapoy en Ventaneando.

En referencia a los procedimientos estéticos a los que Ninel Conde se ha sometido el último año.

Por su parte, Ricardo Manjarrez, otro de los conductores de Ventaneando, se unió a estas críticas y emitió una opinión similar.

Pues, de acuerdo con el presentador, es prácticamente “imposible no decir nada” cuando este tipo de cambios son más que notorios.

Fue Pedro Sola quien salió a limitar los comentarios, alegando que Ninel Conde se veía a la moda.

Pero, Pati Chapoy insistió en que Ninel Conde no se veía bien: “Es otra cara, ve eso. No me puedes decir que está bonita. Pedro, perdóname”.

Para tratar de darle cierre al asunto Pedro Sola le envió un mensaje a la cantante, animándola a no permitir que nadie la critique.

Aunque al final del día, tampoco pudo evitar emitir un comentario referente al aspecto de los labios y pómulos de la también actriz.

Ninel Conde, cantante. (@ninelconde)

Ninel Conde no ha dejado de recibir comentarios por cirugías estéticas

Desde el último año, Ninel Conde ha dado de qué hablar con las cirugías a las que se ha sometido.

La cantante se convirtió en blanco de críticas ya que, para muchos como Pati Chapoy, hoy luce “irreconocible”.

Aún así, Ninel Conde ha presumido con orgullo los arreglitos que se ha estado pagando.

Esto sumado a que sus fans la defienden de críticas como las que recibió en Ventaneando.