Arantza Ruiz y Cynthia Klitbo reaccionaron a los lamentables comentarios de Ese Pérez tras la final de La Casa de los Famosos México 2026.

Todo comenzó durante la última fiesta de La Casa de los Famosos México 2026, cuando los habitantes eliminados pudieron ingresar al programa y Ese Pérez lanzó un comentario sobre la forma de vestir de Arantza Ruiz.

Arantza Ruiz rompe en llanto por el comentario misógino de Ese Pérez

Durante un encuentro con los medios, Arantza Ruiz reveló que sus seguidores le expresaron en X que Ese Pérez había criticado fuertemente su vestimenta.

Arantza Ruiz contó lo ocurrido a Cynthia Klitbo, quien no dudó en defenderla y pidió al público analizar a quién le daban su voto.

Arantza Ruiz (Instagram | @arantzaruiz_)

La actriz se mostró afligida por los comentarios que se desataron luego de que ella diera a conocer los lamentables comentarios de Ese Pérez.

“Yo no le quería tirar hate absolutamente a nadie. Yo leí los tuits donde la gente decía que él había hecho eso” Arantza Ruiz

En redes sociales han señalado que no hay evidencia de que Ese Pérez haya lanzado el desafortunado comentario contra Arantza Ruiz.

Pero, circulan comentarios misóginos que mencionan que Ese Pérez dijo que Arantza Ruiz vestía “como las trabajadoras del Hong Kong”, un conocido antro en Tijuana.

Esto confirmaría que Ese Pérez sí agredió verbalmente a Arantza Ruiz.

Cynthia Klitbo defiende a Arantza Ruiz de los comentarios de Ese Pérez

El equipo de Ese Pérez acusó a Cynthia Klitbo de atacarlo por estar en la final y de tener un comportamiento clasista.

La actriz se defendió y expresó que ella solo estaba señalando una actitud machista y misógina.

“Yo creo que como tenemos a la sociedad hoy en día, la violencia de género es algo que es inadmisible (…) lo que nos hacen a una, nos hacen todas y yo no permito comentarios violentos” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo mencionó que los comentarios de Ese Pérez había sido violentos y no debía referirse así de una compañera.

La actriz aclaró que el origen de las personas no debe ser pretexto para ser vulgar o grosero, luego de que la tacharan de clasista.