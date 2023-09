Chisme No Like ya le respondió a Ventaneando, burlándose de su alcance en redes sociales, pero sus datos dicen otra cosa.

Durante la emisión del pasado lunes 11 de febrero, Ventaneando mostró su apoyo a Andrea Legarreta y Erik Rubín luego de que se difundió la versión que Mónica Noguera había sido la causante de su separación.

Daniel Bisogno -de 50 años de edad- se mostró muy molesto e incluso pidió cárcel para los “cerdos” que difundieron la información “sin ningún sustento y levantando falsos”.

Tras los duros señalamientos de los conductores de Ventaneando, Javier Ceriani y Elisa Beristain ya les respondieron de manera contundente.

Para mostrar el poder de Chisme no Like en las redes sociales mostraron sus datos, pero algo no cuadra cuando son comparados con los de Ventaneando.

Chisme No Like presume sus estadísticas en redes sociales para burlarse de Ventaneando, pero sus datos muestran otra cosa

Chisme no Like se encuentra en medio de la polémica luego de que en su emisión aseguraron que Andrea Legarreta se separó de Erik Rubín luego de que le descubrió unos mensajes con Mónica Noguera, de 52 años de edad.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- explotó contra los ‘asquerosos’ chismosos y amagó con ejercer acciones legales en su contra.

En Ventaneando defendieron a Andrea Legarreta y Erik Rubín -de 52 años de edad- y arremetieron en contra de Chisme no Like.

Tras las acusaciones en su contra, Chisme no Like no se quedó callado y ya le respondió a Ventaneando.

Durante la emisión de este 12 de septiembre, Javier Ceriani y Elisa Beristain presumieron que ellos siendo un programa con menos recursos que Ventaneando tienen temblando a los famosos.

Incluso hicieron un comparativo de sus estadísticas en redes sociales contra las de Ventaneando.

Javier Ceriani y Elisa Beristain señalaron que sin tener la historia y la infraestructura de Ventaneando, tenían un gran alcance en sus redes sociales.

Elisa Beristain destacó que “la diferencia era abismal”. Mientras que Javier Ceriani destacó que mientras que ellos piensan que no los ve nadie, las cifras demuestran otra cosa.

Durante su intervención Elisa Beristain le dijo a Ricardo Salinas Pliego que ellos “hacían el triple de dinero” que hacía Ventaneando.

Elisa Beristain pidió que se compararan los datos, pero ahí se muestra que Ventaneando los supera en el número de seguidores, el alcance estimado y las conversaciones estimadas de cada publicación.

“Las cifras no mienten, son las que se pueden sacar en todas nuestras redes sociales para que ustedes entiendan cuál es el coraje” Elisa Beristain

Chisme No Like lanza una fuerte advertencia a todos sus retractores, incluida Galilea Montijo

A lo largo de su programa, los conductores de Chisme No Like dejaron en claro que ellos si hacían investigaciones y que tenían todas las pruebas para demostrar lo que decían.

Chisme No Like señaló que sus investigaciones han incomodado a muchas personas, pero todo lo que exponen tras revisar datos y no solo son especulaciones.

Javier Ceriani presumió todos los premios que ha recibido y lanzó una fuerte advertencia a todos sus retractores.

“Estamos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos, estamos protegidos porque hicimos muchas cosas con valor y no se atrevan a hacernos daño” Javier Ceriani

Durante su intervención, Javier Ceriani le mandó un claro mensaje a Galilea Montijo y a cualquiera que quiera dañar a sus reporteros.

“Que Galilea Montijo o cualquiera de nuestros enemigos que están dispuestos a hacernos daño, le advertimos a cualquiera de los que estamos investigando en México que ni se les ocurra hacerle daño al Chisme móvil, ni a nuestros reporteros” Javier Ceriani

Javier Ceriani señaló que sus reporteros ya se encuentran protegidos y para ellos están gastando mucho dinero.

“Tenemos custodias para ellos, por seguridad. Nos cuesta un chingo de dinero eso, pero preferimos resguardar a nuestra gente, ni se les ocurra meterles un cuatro, meterles sustancias en los carros, ni perseguirlos” Javier Ceriani

De acuerdo con Javier Ceriani les había llegado la información que Galilea Montijo habría redoblado su seguridad para poder dar con los reporteros de Chisme No Like.

“Ni se te ocurra Galilea Montijo, porque tenemos información que doblaste la seguridad para ver quiénes son los de Chisme No Like. Cualquier persona que le haga daño en México, va a tener graves consecuencias” Javier Ceriani

Javier Ceriani amenazó con tomar acciones legales contra quienes los molesten o los traten de afectar.

“Ni con tumbarnos un video, ni con molestar a nuestros reporteros, ni molestarnos a nosotros aquí, que también lo pueden hacer” Javier Ceriani

De manera contundente, Javier Ceriani destacó que cualquiera que los quiera demandar va a sufrir las consecuencias.

“Se los advertimos, somos más fuertes de lo que ustedes piensan y para demandarnos a nosotros van a tener que perder un chingo de dinero y cuando pierdan, nos van a tener que pagar todos los gastos que nos van a hacer pagar” Javier Ceriani

Javier Ceriani señaló que ellos son una fortaleza y no le tienen miedo a nadie.

“Se los aseguramos que tenemos aquí una fortaleza, que sobre todo es el público, quién se mete con nosotros se mete con la gente” Javier Ceriani

Elisa Beristain dejó en claro que no se encuentran solo pues todo el público los está apoyando.

“El 90% del apoyo es para Chisme No Like, porque ya por nuestro trabajo el público nos conoce, van detrás de nosotros porque nosotros les vamos marcando el ritmo de lo que hay en la farándula” Elisa Beristain

Javier Ceriani destacó que: “hay una amenaza real”, por lo que ya habían tomado medidas para protegerse.

Por último Elisa Beristain amenazó que Chisme No Like es un programa de Estados Unidos y cuentan con el apoyo de muchas personas.