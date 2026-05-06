Timothée Chalamet prefirió asistir a un partido de los Knicks y dejó plantada a la Met Gala 2026; no ha asistido al evento desde hace 5 años.

El lunes 4 de mayo se realizó la Met Gala 2026 en Nueva York y Timothée Chalamet no acudió para ver el partido de Knicks contra Philadelphia en el arranque de las semifinales de conferencia

Chálamet dejó plantada la Met Gala 2026 para asistir a un partido de la NBA

Timothée Chalamet ha sido invitado a Met Gala solo una vez en 2021, por lo que desde hace 5 años no ha aparecido en el evento a pesar de su noviazgo con Kylie Jenner, quien ha asistido en los últimos años.

El actor prefirió acudir a una partido de Knicks en el Madison Square Garden con un look más relajado, dejando de lado el ostentoso traje que debería usar para la Met Gala 2026.

Timothee Chalamet (Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP)

Los Knicks ganaron su primer partido de Playoffs contra los 76ers, lo que es un evento especial para un fanático del basketball como Timothée Chalamet.

Mientras los famosos compartían historias de sus vestuarios para el Met Gala 2026, Timothée Chalamet compartió una foto de sus tenis en Instagram en el piso del Madison Square Garden.

Timothée Chalamet fue captado tranquilo y celebrando el triunfo de los Knicks.

Timothée Chalamet asistió a un partido de los Knicks en lugar de la Met Gala 2026 (Instagram/@tchalamet)

¿No lo invitaron? Timothée Chalamet fue quien decidió no asistir a la Met Gala 2026

El debut y despedida de Timothée Chalamet de la Met Gala fue hace 5 años, y existía el rumor de que actor no se presentaba al evento por falta de invitación.

Sin embargo, Timothée Chalamet podía asistir como invitado de Kylie Jenner, quien ha acudido 10 veces consecutivas a la Met Gala, contando la de este año.

Lo que confirma que fue Timothée Chalamet quien decidió plantar a la Met Gala 2026.