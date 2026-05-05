Bad Bunny sorprendió a todos en la Met Gala 2026 tras desfilar con una apariencia envejecida cumpliendo con el código de vestimenta del evento: “La moda es arte”.

El lunes 4 de mayo se realizó la Met Gala 2026, donde la temática se inspiró en la relación del cuerpo con la moda y el arte.

Bad Bunny envejeció 53 años para asistir a la Met Gala 2026

Benito Antonio Martínez, conocido como Bad Bunny, sorprendió a muchos al aparecer en la alfombra de la Met Gala 2026 como un hombre de la tercera edad, con un elegante traje negro de Zara.

Bad Bunny reveló que buscó que el maquillaje lo envejeciera 53 años con el fin de expresarse de forma creativa y diferente.

Bad Bunny envejece oara el Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

El cantante lució el cabello y barba cana, con arrugas y bolsas de bajo de los ojos, el cual combinó con un bastón.

Los prostéticos que usó Bad Bunny fueron elaborados por el maquillaste nominado al Oscar, Mike Marino.

Bad Bunny habría cumplido con el código de vestimenta, ya que la exhibición del Met Gala de esta año, Costume Art, retoma que la moda va enfocada a la juventud, dejando de lado el cuerpo que envejece.

El cantante se arriesgó y enfrentó uno de los miedos más conocidos en la moda: el envejecer.

Bad Bunny envejeció para el Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

¿Disfraz o código de vestimenta? El look de Bad Bunny divide opiniones

El atuendo de Bad Bunny para la Met Gala 2026 dividió opiniones , ya que algunos consideran que solo se disfrazó.

Mientras que otros consideran que fue de los pocos asistentes de la Met Gala 2026 que entendió el verdadero concepto de este año.

La Met Gala 2026 buscaba que sus asientes inspiraran en sus atuendos en la idea de que el cuerpo es un lienzo en blanco para el arte.

Bad Bunny fue arriesgado y usó el concepto del “cuerpo como lienzo” para reflejar una de las áreas poco exploradas por la moda, el envejecimiento.