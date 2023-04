Kylie Jenner es conocida por ser la menor de las Kardashian con un imperio de maquillaje Kylie Cosmetics, pero ahora también por ser la presunta novia de Timothée Chalamet. Acá te contamos lo que sabemos de ella.

El nombre de Kylie Jenner -de 25 años de edad- está causando euforia y no precisamente por ser la menor del clan de las Kardashian.

Sino porque es la envidia de muchos, luego de que se asegure que Kylie Jenner es novia del guapo actor Timothée Chalamet -de 27 años de edad-.

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner? Estaría sería la verdad tras el rumor de la nueva pareja (Especial)

¿Quién es Kylie Jenner? La presunta novia de Timothée Chalamet y la menor de las Kardashian

La presunta novia de Timothée Chalamet se trataría nada más ni menos que Kylie Jenner, socialité conocida por ser la menor del clan de las Kardashian.

Misma que al igual que el clan Kardashian, Kylie Jenner también se ha caracterizado por ser una joven que da mucho de qué hablar.

Originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997, por lo que tiene 25 años de edad.

Kylie Jenner, también es conocida por ser la hija menor de la excampeona olímpica de decatlón Caitlyn Jenner -de 73 años- y la socialité Kris Jenner -de 67 años-.

Lo que ha hecho que Kylie Jenner conozca desde muy pequeña los reflectores, pues desde los diez años protagonizó junto a su familia la famosa serie Keeping Up with the Kardashians.

Con 25 años de edad, la socialité Kylie Jenner ya es madre de dos hijos: Stormi Webster y Aire Webster de 5 y 1 años respectivamente.

Hijos de Kylie Jenner los cuales fueron fruto de la relación que tuvo con el rapero Travis Scott -de 31 años de edad-, que hasta el año pasado seguían juntos, pero tras las infidelidades, la menor de las Kardashian lo dejó.

Tras esto se conoce que desde enero de 2023, Kylie Jenner estaría saliendo con Timothée Chalamet en una relación casual , pero que busca ver si prospera a algo serio y formal.

¿Quién es Kylie Jenner, la presunta novia de x y menos de las Kardashian con un imperio de maquillaje (Instagram @kyliejenner)

Kylie Jenner no solo sería novia de Timothée Chalamet, sino dueña de un imperio de maquillaje

Kylie Jenner, también es una joven dueña de un imperio de maquillaje el cual ha crecido gracias a su gran estrategia y fama en redes sociales.

Pues basta decir que con 14 años, Kylie Jenner comenzó en la moda, tras colaborar con la marca de ropa PacSun, junto con su hermana Kendall Jenner -de 27 años de edad-.

Para luego crear su propia marca de ropa, pues las hermanas fundaron Kendall & Kylie, misma que han mantenido exitosamente.

Aunque el gran boom como empresaria para Kylie Jenner fue al lanzar su propia línea de cosméticos Kylie Cosmetics.

Lo que hizo que Kylie Jenner y según Forbes, en 2019 se convirtiera, a los 21 años, en la multimillonaria más joven del mundo.