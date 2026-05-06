Ninel Conde asistió a la Met Gala 2026, alfombra roja reunió a más de 250 celebridades, aunque lo hizo en su imaginación y con ayuda de IA.

Mediante su cuenta de Instagram, Ninel Conde -de 49 años de edad- compartió una fotografía de sí misma luciendo un ajustado y colorido vestido que además de realzar su tonificada figura, da un vistazo a sus largas piernas.

A simple vista cualquiera creería que la famosa nuevamente abusó de los filtros; sin embargo, observando a profundidad y por el fondo, se concluye que se trata de la alfombra roja de la Met Gala 2026.

Ninel Conde esquiva las burlas; denuncia fraude en su nombre

Ninel Conde ha estado ignorando las burlas por su imagen alterada vinculada a la Met Gala 2026; en su lugar, aprovecha la atención para denunciar un fraude en su nombre.

A través de sus historias de Instagram, Ninel Conde revela que sus amigos y conocidos la han estado llamado porque alguien, desde un WhatsApp con su fotografía, los ha contactado para pedirles dinero.

“No soy yo, bloqueen y reporten ese número”, dice y enseguida le pide a esas personas ponerse a trabajar.