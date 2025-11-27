Stranger Things 5 ya está disponible en Netflix y a continuación te decimos cuándo se estrenan los episodios.
La última temporada de Stranger Things ha generado gran expectativa entre sus fans, por lo que esta es la fecha en la que llegará el capítulo final.
Stranger Things 5: Fecha de estreno de los capítulos en Netflix
La última temporada de Stranger Things 5 se divide en dos partes y se estrenan en Netflix:
- Stranger Things 5 volumen 1: 26 de noviembre
- Stranger Things 5 Volumen 2: 25 de diciembre
- Capítulos final de Stranger Things 5: 31 de diciembre
El capítulo final de Stragner Things 5 se estrenará por streaming y habrá funciones en cine en Estados Unidos y Canadá.
Stranger Things Volumen 1 y 2, así como el capítulo final, se estrenará a las 7:00 de la noche.
Esta es la guía de capítulos de Stranger Things 5 por título:
- Episodio 1: El rastreo
- Episodio 2: La desaparición de…
- Episodio 3: La trampa del arco giratorio
- Episodio 4: Hechicero
- Episodio 5: Locutor eléctrico
- Episodio 6: Escape de Camazotz
- Episodio 7: El puente
- Episodio 8: El lado correcto
Stranger Things 5 provocó que Netflix se cayera por varios minutos
El estreno de Stranger things 5 volumen 1 fue el 26 de noviembre, por lo que en punto de las 7:00 de la tarde, sus fans ingresaron masivamente a Netflix.
El estreno fue mundial, por lo que Netflix colapsó por varios minutos tras el estreno de la temporada de la aclamada serie.
La falla de Netflix se viralizó en redes sociales, pues varios usuarios compartieron que tenían fallas intermitentes.
Netflix compartió que algunos usuarios presentaban problemas al transmitir en televisión, pero el servidor de la plataforma de streaming se restableció en 5 minutos.
No es la primera vez que Netflix presenta problemas durante el estreno de Stranger Things, pues en 2022 también presentó fallas tras el estreno de los capítulo finales.