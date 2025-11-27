Stranger Things 5 ya está disponible en Netflix y a continuación te decimos cuándo se estrenan los episodios.

La última temporada de Stranger Things ha generado gran expectativa entre sus fans, por lo que esta es la fecha en la que llegará el capítulo final.

Stranger Things 5: Fecha de estreno de los capítulos en Netflix

La última temporada de Stranger Things 5 se divide en dos partes y se estrenan en Netflix:

Stranger Things 5 volumen 1: 26 de noviembre

Stranger Things 5 Volumen 2: 25 de diciembre

Capítulos final de Stranger Things 5: 31 de diciembre

El capítulo final de Stragner Things 5 se estrenará por streaming y habrá funciones en cine en Estados Unidos y Canadá.

Stranger Things Volumen 1 y 2, así como el capítulo final, se estrenará a las 7:00 de la noche.

Esta es la guía de capítulos de Stranger Things 5 por título:

Episodio 1: El rastreo

Episodio 2: La desaparición de…

Episodio 3: La trampa del arco giratorio

Episodio 4: Hechicero

Episodio 5: Locutor eléctrico

Episodio 6: Escape de Camazotz

Episodio 7: El puente

Episodio 8: El lado correcto

Stranger Things 5 provocó que Netflix se cayera por varios minutos

El estreno de Stranger things 5 volumen 1 fue el 26 de noviembre, por lo que en punto de las 7:00 de la tarde, sus fans ingresaron masivamente a Netflix.

El estreno fue mundial, por lo que Netflix colapsó por varios minutos tras el estreno de la temporada de la aclamada serie.

La falla de Netflix se viralizó en redes sociales, pues varios usuarios compartieron que tenían fallas intermitentes.

Netflix compartió que algunos usuarios presentaban problemas al transmitir en televisión, pero el servidor de la plataforma de streaming se restableció en 5 minutos.

No es la primera vez que Netflix presenta problemas durante el estreno de Stranger Things, pues en 2022 también presentó fallas tras el estreno de los capítulo finales.