La película KPop Demon Hunters no logra competir con Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix.

Guillermo del Toro -de 61 años de edad- y su versión de Frankenstein en Netflix siguen afianzándose entre el gusto del público.

Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix se impone a KPop Demon Hunters

A través de X (Twitter), Guillermo del Toro presumió que Frankenstein en Netflix es la película más vista del momento.

De acuerdo con Variety, Frankenstein acumuló 1.4 billones de minutos de visualización durante su primera semana de estreno del 7 al 13 de noviembre.

Superando por mucho a la cinta A House of Dynamite con 248.4 millones y a KPop Demon Hunters que quedó en tercero con 208.7 millones.

Los números del Frankenstein de Guillermo del Toro son bastante buenos, ya que en apenas dos semanas tiene 33.8 millones de vistas en Netflix.

KPop Demon Hunters se mantiene como la cinta más popular en Netflix

Aunque KPop Demon Hunters ha perdido minutos de visualización, Frankenstein de Guillermo del Toro no puede ganarle en una categoría.

La cinta de animación KPop Demon Hunters continúa liderando el top de “Las 10 películas más populares de todos los tiempos” en Netflix .

Con un total de 325.1 millones de vistas, KPop Demon Hunters es la mejor al conseguir esos números durante los 91 días posteriores a su lanzamiento.

En ese rubro, a Frankenstein de Guillermo del Toro le faltan acumular más reproducciones en Netflix.

Esto si quiere aspirar al top 10 que lidera KPop Demon Hunters con toda justicia, ya que se trata de una de las mejores cintas del 2025.