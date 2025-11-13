El director Guillermo del Toro -de 61 años de edad- arrasa en Netflix. Frankenstein supera los 29 millones de vistas.

La película Frankenstein de Guillermo del Toro ha tenido una gran respuesta desde su lanzamiento en streaming.

Frankenstein de Guillermo del Toro rebasa los 29 millones de vistas en Netflix

A tan solo tres días de debutar en Netflix, Frankenstein de Guillermo del Toro acumula 29.1 millones de visualizaciones.

Además, la cinta se ubica como la película de habla inglesa en el número 1 en 72 países, incluido México.

Frankenstein de Guillermo del Toro, película Netflix (Netflix)

Igualmente, Frankenstein aparece en el Top 10 de películas más vistas en 93 naciones.

Con ello, el largometraje de Guillermo del Toro confirmó su éxito al ser lanzada en plataformas de streaming.

Es tal el impacto que ha tenido Frankenstein que ya desplazó al segundo lugar de más visualizaciones a Las guerreras K-pop, cinta que ha sido de lo mejor del 2025.

Esto de acuerdo con los últimos datos revelado por el propio Netflix en su sitio web.

¿Vale la pena ver Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix?

La película Frankenstein de Guillermo del Toro ha generado comentarios por parte de la crítica y el público.

El drama de ciencia ficción que adapta el libro de Mary Shelley es una versión conmovedora, épica y de gran belleza con un gran elenco.

De ahí que Frankenstein haya acumulado millones de visualizaciones en Netflix, perfilándola como una de mejores las cintas del año.

Si eres fan del trabajo de Guillermo del Toro, la cinta es una obra obligada para seguir apreciando el trabajo y creatividad del cineasta mexicano.