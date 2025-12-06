Netflix quiere que el final de Stranger Things 5 sea todo un suceso, al grado de que confirmó que el episodio final tendrá la duración de una película estándar.

De acuerdo con Netflix, el final de Stranger Things 5 tendrá una duración de más de dos horas, algo que nadie esperaba.

Stranger Things 5 (Netflix )

El final de Stranger Things 5 en Netflix será el segundo con mayor duración

Netflix dio a conocer que el último capítulo de Stranger Things 5 tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos, siendo el segundo de mayor duración de la serie.

Con esto, Stranger Things 5 cerrará por completo su historia en Netflix, como una de las series más importantes en la plataforma.

Si bien se manejará como un episodio especial, como muchos otros que se han dado, incluso en la época de la televisión tradicional; se espera que sea el mejor de la última temporada.

Pues hay mucha expectativa acerca de este desenlace, más viendo cómo se dividió la temporada en tres partes, dejando el último capítulo de manera aislada.

Además, hay otra razón para que el final de Stranger Things 5 tenga esta duración, la cual se relaciona con la misma estrategia de Netflix.

Stranger Things 5 (Netlfix )

Netflix pasará el final de Stranger Things 5 en cines elegidos

Una de las razones detrás de las 2 horas y 5 minutos que durará el final de Stranger Things 5, se debe a que Netflix pasará el episodio en algunos cines.

Antes de que te emociones, de momento Netflix solo tiene planeado pasar el final de Stranger Things 5 en cines de Estados Unidos.

No hay detalles de que se pueda ver en exhibidoras de otros países, lo cual es una lástima, tomando en cuenta la cantidad de fans que tiene la serie en todo el mundo.

Obviamente para justificar esta exhibición, el capítulo debía de tener una duración extendida y tener una mayor calidad estética, para aprovechar las pantallas y los proyectores.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre la proyección del episodio final de Stranger Things 5 en cines.