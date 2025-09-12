Adrián Di Monte -de 35 años de edad- se pelea con Facundo durante una de las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que el presentador y comediante atacara a uno de los miembros de cuarto Noche y saliera en su defensa.

Adrián Di Monte y Facundo se pelean en gala de La Casa de los Famosos México 2025

Como parte de los ex habitantes invitados fue que Adrián Di Monte y Facundo se dieron cita en una de las galas del programa.

Momento en el que el comediante soltó fuertes críticas contra Alexis Ayala -de 60 años de edad- y con quien tuvo fuertes roses.

Facundo
Facundo (Tomada de video)

Al respecto, Adrián Di Monte no dudó en defender a su ex compañero de cuarto, quien sigue recibiendo ataques incluso desde fuera de La Casa.

Y es que de acuerdo con Facundo, el actor es falso en cuanto a sus sentimientos, pues siente que todo lo que dice “es aprendido de memoria”.

Adrián Di Monte apeló y enalteció la buena persona que es Alexis Ayala, defendiendo su derecho a contar sus experiencias de vida.

Mismas que para Facundo no le generan ningún tipo de empatia.

Fans de La Casa de los Famosos México piden sacar a Facundo de las galas

Tras ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 Facundo pasó de ser habitante a uno de los invitados de las galas.

Esto conforme lo estipulado en su contrato, que lo obliga a dar entrevistas y ser parte del programa incluso después de su eliminación.

Sin embargo, todo parece indicar que el público no solo quería a Facundo fuera de La Casa de los Famosos México 2025 como habitante, sino también como invitado.

Y es que en cada una de sus intervenciones el presentador suele atacar a quienes eran su equipo rival: el cuarto Noche.

Eso ha sido motivo de molestia para los fans, quienes ahora piden que Facundo no forme parte de las galas.

“¿Ahora cómo votamos para sacar a Facundo de las galas?" y “Casi ni se le nota lo ardido” son comentarios que se leen en redes sociales.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025
Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)