Adrián Di Monte -de 35 años de edad- se pelea con Facundo durante una de las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que el presentador y comediante atacara a uno de los miembros de cuarto Noche y saliera en su defensa.

Adrián Di Monte y Facundo se pelean en gala de La Casa de los Famosos México 2025

Como parte de los ex habitantes invitados fue que Adrián Di Monte y Facundo se dieron cita en una de las galas del programa.

Momento en el que el comediante soltó fuertes críticas contra Alexis Ayala -de 60 años de edad- y con quien tuvo fuertes roses.

Facundo (Tomada de video)

Al respecto, Adrián Di Monte no dudó en defender a su ex compañero de cuarto, quien sigue recibiendo ataques incluso desde fuera de La Casa.

Y es que de acuerdo con Facundo, el actor es falso en cuanto a sus sentimientos, pues siente que todo lo que dice “es aprendido de memoria”.

Adrián Di Monte apeló y enalteció la buena persona que es Alexis Ayala, defendiendo su derecho a contar sus experiencias de vida.

Mismas que para Facundo no le generan ningún tipo de empatia.

Fans de La Casa de los Famosos México piden sacar a Facundo de las galas

Tras ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 Facundo pasó de ser habitante a uno de los invitados de las galas.

Esto conforme lo estipulado en su contrato, que lo obliga a dar entrevistas y ser parte del programa incluso después de su eliminación.

Sin embargo, todo parece indicar que el público no solo quería a Facundo fuera de La Casa de los Famosos México 2025 como habitante, sino también como invitado.

Y es que en cada una de sus intervenciones el presentador suele atacar a quienes eran su equipo rival: el cuarto Noche.

Eso ha sido motivo de molestia para los fans, quienes ahora piden que Facundo no forme parte de las galas.

“¿Ahora cómo votamos para sacar a Facundo de las galas?" y “Casi ni se le nota lo ardido” son comentarios que se leen en redes sociales.