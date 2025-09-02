Tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte fue captado en el karaoke cantando Mujeres, uno de los grandes éxitos de Ricardo Arjona.

Sin embargo, Adrián Di Monte -de 35 años de edad- empezó a recibir varias críticas por la elección del tema y es que le recordaron las acusaciones que hay en su contra por violencia.

A tres semanas de su salida de La Casa de los Famosos México 2025, el nombre de Adrián Di Monte se viralizó en las redes sociales fue captado en el karaoke cantando Mujeres de Ricardo Arjona.

Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo su participación nunca fue bien vista por algunas personas.

Y es que muchos usuarios criticaron la elección de Adrián Di Monte para La Casa de los Famosos México 2025 luego de que su exesposa Sandra Itzel lo acusó de violencia.

Con el objetivo de apoyar al Cuarto Noche, Adrián Di Monte acudió a un evento donde decidió subirse al escenario para mostrar sus dotes para el canto.

La acción de Adrián Di Monte no fue muy bien tomada por los usuarios y es que recordaron las acusaciones que hay en su contra.

El video de Adrián Di Monte contando Mujeres de Ricardo Arjona de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios no dudaron en criticar a Adrián Di Monte y no tanto por su habilidad vocal, sino por la elección del tema.

Y es que para muchos es una incongruencia que cante Mujeres de Ricardo Arjona, cuando Adrián Di Monte ha sido acusado de violencia.

“La osadía de cantar esa canción cuando sabemos cómo las trata”, “Como que no cuadra la canción”, “Adrián Di Golpe”, “¿Es el de las siete carpetas?”, “El cinismo en su máxima expresión”, “¿Se la habrá cantado a Sandra Itzel?”, “Adrián en todos lados menos resolviendo sus 7 carpetas”, se puede leer en las redes sociales.

Por su parte otros usuarios criticaron que Adrián Di Monte ya no sabe qué hacer con tal de figurar tras su paso por La Casa de los Famosos México 2025.

“¿Quién le dijo que cantaba?“, “Disfrutando sus 5 minutos de fama”, “¡Hasta acá se escuchó el rechinido de tripas de ese tipo! ¡Lo que hay que hacer para tragar!”, “Wtf!? ¡Qué asco! Hasta parece que es burla con su canción”, “No tiene trabajo ni nada, pero sí tiempo para esto”, señalaron otros usuarios.