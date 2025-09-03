Adrián Di Monte -de 35 años de edad- se autoproclama como el “eliminado más amado de La Casa de los Famosos México 2025”.

El actor fue el segundo eliminado de la temporada y, pese a que su paso por el programa fue breve, continúa muy al pendiente de su ex equipo, el cuarto Noche.

Adrián Di Monte se siente el más amado de La Casa de los Famosos México 2025

Un detalle se hizo presente en la cuenta de Instagram de Adrián Di Monte, justo en la sección para la biografía.

El actor presume sus credenciales como participante de otros reality shows, siendo que ya incluyó su corta estancia en La Casa de los Famosos México 2025.

Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram | @lacasafamososmx)

Como se puede leer en el perfil de Adrián Di Monte, se presenta como el ganador de, por lo menos, tres programas de competencia y concursos televisados:

La Isla Desafío Extremo

Reto 4 Elementos II

Bailando por un Sueño

Es en un cuarto punto donde el actor se autoproclamó como el “eliminado más amado de La Casa de los Famosos México 2025”.

Y es que, pese a ser un reality show que no ganó, Adrián Di Monte parece haberse llevado algo positivo de esta experiencia.

El actor se ha sentido amado y respaldado por el público que quiso darle una segunda oportunidad en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que habitantes y demás usuarios en redes sociales recordaran sus antecedentes de violencia contra Sandra Itzel.

Adrián Di Monte en Instagram (Instagram | Captura de pantalla)

Adrián Di Monte sigue de cerca lo que pasa en La Casa de los Famosos México 2025

Desde su eliminación, Adrián Di Monte no ha dejado de apoyar al cuarto Noche de La Casa de los Famosos México 2025.

Es por medio de sus redes sociales donde presume reunirse en un lugar con fanáticos del programa para ver las galas de eliminación de cada domingo.

Siendo que Adrián Di Monte ha celebrado las eliminaciones del cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025.