Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- interpretó “Loca” de Ana Bárbara en La Academia de Venga la Alegría.

Sin embargo, a la aspirante a cantante se le olvidó la letra de la canción. Pero justificó su falla ante los jueces del programa.

“He tenido un año complicado”, dice Imelda Garza Tuñón por olvidar su canción en Venga la Alegría

Imelda Garza Tuñón regresó al escenario de Venga la Alegría para volver a mostrar su valor como cantante.

Por desgracia para la también actriz, no convenció a los jueces de su desempeño, y menos tras haber olvidado la letra de su canción.

Imelda Garza Tuñón en Venga la Alegría (Captura de video)

Fue al final de su interpretación de “Loca” de Ana Bárbara -de 54 años de edad- que la exnuera de Maribel Guardia atendió a las críticas de Kiko Campos.

El juez reconoció que de un año para acá Imelda Garza Tuñón ha mejorado su porte sobre el escenario.

Sin embargo, no estuvo dispuesto a pasar por alto todas las veces que desafinó.

Del mismo modo, le preguntó a la joven si estaba tomando clases de canto, una recomendación que le dio desde hace un año.

Al respecto, Imelda Garza Tuñón dijo estar saliendo “de un año complicado”, lo que no le ha dado tiempo de atender a sus clases.

A la par, la joven reconoció haberse equivocado con la letra de la canción, pero le echó la culpa al teleprompter del estudio.

La segunda vuelta de Imelda Garza Tuñón en Venga la Alegría

El escenario de Venga la Alegría no es nuevo para Imelda Garza Tuñón, pues también fue parte de la edición 2024 de La Academia de Venga la Alegría.

En aquella ocasión a la joven no le fue bien en cuanto a desempeño, lo que le valió severas críticas por parte del panel de jueces.

Imelda Garza Tuñón fue la segunda eliminada de La Academia de Venga la Alegría, esto después de una desafinada interpretación de popular tema de Timbiriche, “Yo no sé si es amor”.

Pero el haber desafinado no fue la única crítica para la joven, pues fue exhibida por no haber asistido a los ensayos.

Al igual que en este 2025, Imelda Garza Tuñón alegó tener compromisos laborales muy importantes, tales como su trabajo en teatro.