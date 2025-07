La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón de 28 años de edad, sigue porque ahora la exnuera dice que la actriz es “muy malvada” tras una última conversación que tuvieron.

Y es que a pesar de que Imelda Garza-Tuñón aseguró que ya no quería seguir abonando a la polémica, no calló al referirse sobre Maribel Guardia de 66 años de edad.

A pesar de que la joven actriz Imelda Garza-Tuñón está en busca de triunfar hasta como cantante, la polémica no la deja de perseguir por sus declaraciones sobre la que fue su familia política.

Y es que en medio del pleito que Imelda Garza-Tuñón sostiene con Maribel Guardia, la actriz dejó ver que Julián Figueroa de 27 años de edad, no estaba en sus cinco sentidos cuando murió.

Estas declaraciones de Imelda Garza-Tuñón revivieron las dudas sobre lo que llevó a Julián Figueroa a la muerte, por lo que nuevamente fue cuestionada en Venga La Alegría, pero prefirió “no echar sal a la herida”

Esto además de que apuntó que las declaraciones que dio sobre la muerte de Julián Figueroa fueron únicas y no volverá a hablar del tema.

Más allá de eso, Imelda Garza-Tuñón habría dejado ver en su entrevista en Venga La Alegría que tras sus dichos sobre Julián Figueroa recibió un reclamo de Maribel Guardia que no la dejó contenta.

Y es que esto llevó a Imelda Garza-Tuñón a asegurar que su exsuegra es “muy malvada”, asegurando que lo que le habló en una última plática que tuvieron y que habría sido sobre sus declaraciones de la muerte de Julián Figueroa.

“Ya no me interesa seguir hablando de esto y mucho menos de esas personas. Lo último que yo hablé con Maribel [Guardia] es una persona que tiene mucha amargura, que me dijo unas cosas horrorosas que piensa de mí y la realidad es que es una persona que me pareció muy malvada todo lo que me dijo. Yo creo que trae algo muy fuerte en la cabeza”.

Imelda Garza-Tuñón, actriz.