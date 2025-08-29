Parece que por fin se romperá la maldición de La Guerra de las Galaxias en cine, pues la producción de Star Wars: Starfighter va muy bien, al grado de que ya presentaron la primera imagen.

No solo eso, Star Wars: Starfighter también confirmó al elenco que será el protagonista de la obra.

Elenco de Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling

Además de Ryan Gosling, Star Wars: Starfighter contará con un elenco multiestelar, aunque de momento no se han revelado sus personajes:

Ryan Gosling, de 44 años de edad

Flynn Gray

Matt Smith, de 42 años de edad

Mia Goth, de 31 años de edad

Aaron Pierre, de 31 años de edad

Amy Adams, de 51 años de edad

Star Wars: Starfighter (Disney)

¿Cómo es la primera imagen de Star Wars: Starfighter?

Aunque aún no hay una sinopsis oficial de Star Wars: Starfighter, la primera imagen de la película nos da algunas pistas de lo que puede tratar la película.

En esta vemos a Ryan Gosling y Flynn Gray caracterizados junto a un Landspeeder, uno de los vehículos tradicionales de la franquicia.

Dando a entender que los vehículos serán parte importante de la trama del filme, además que Ryan Gosling y Flynn Gray serán los protagonistas de la aventura.

Asimismo, su ropa parece más del corte de Han Solo, lo cual indica que el filme se alejaría de la trama de los Jedi por algo más “a ras de suelo”; es decir, enfocado en las personas comunes de este universo.

Posiblemente se centre en los contrabandistas , quienes también tienen un rol importante en Star Wars.

Una muestra de ello son los Hutt, quienes están presentes en varias historias de la saga.

Tampoco olvidemos que Shawn Levy se especializa en películas de gente común que es sacada de su zona de confort y llevada a un mundo fantástico, como lo vemos en Una Noche en el Museo.

Star Wars: Starfighter se estrenará hasta mayo de 2027, así que aún falta mucho para saber exactamente de qué tratará la película.