Aunque la franquicia de Star Wars está un poco de capa caída últimamente, aún hay actores que creen que existe espacio para más spin-offs, más si se trata de Darth Vader.

Uno de los involucrados en Star Wars considera que Darth Vader oculta mucho secretos que bien podrían ser explorados en una nueva serie o película.

¿Quién es el actor de Star Wars que pide un spin off de Darth Vader?

En una entrevista reciente, Hayden Christensen mencionó que le interesaría ver un spin off de Star Wars centrado en la historia de Darth Vader.

Hayden Christensen cree que todavía existe mucho que contar de Darth Vader en el universo de Star Wars; si lo solicitaran, dijo, estaría disponible sin dudarlo.

Darth Vader (Disney)

Hay que recordar que Hayden Christensen ha interpretado a Anakin Skywalker desde el Episodio II de la franquicia.

Además de repetir su papel en la serie de Obi-Wan Kenobi; como tal, nunca ha sido Darth Vader.

Diferentes actores se han puesto el traje del villano; el único momento en el que el actor encarnó al Lord Sith fue durante unos segundos en el Episodio III.

Aún así, el actor está más que dispuesto a regresar a la franquicia si Disney lo requiere.

Hayden Christensen (JESSE GRANT / Getty Images via AFP)

¿Habrá un spin off de Darth Vader en Star Wars?

Para mala fortuna de Hayden Christensen, no parece que Disney esté interesada en un spin off de Darth Vader en la actualidad.

De momento, Disney trata de alejarse poco a poco de la línea clásica de Star Wars, presentando a nuevos personajes e historias.

Lo que implica que no veríamos a Darth Vader más que como un cameo.

Además, con la muerte de James Earl Jones y otros actores y actrices relacionados a la era del villano, no hay mucho por donde navegar para hacer una nueva historia del personaje.

Por su parte, fans consideran que Darth Vader ya está muy explotado, pues literalmente hay 6 películas donde tiene un rol importante, sin olvidar varios cómics y apariciones en series animadas y live action.

Darth Vader vs Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Con información de Cosmic Book News