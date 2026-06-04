Walt Disney Studios sorprendió a los fans con el anuncio oficial de La Era de Hielo 6 llamada Ice Age: Boiling Point, la nueva película de la exitosa franquicia animada.

Y es que tras más de una década desde La Era de Hielo: Choque de mundos (2016), la manada formada por Manny, Sid, Diego y Ellie regresa a la pantalla grande con una nueva aventura llena de acción, humor y caos prehistórico.

Scrat y la manada regresan con una nueva aventura el La Era de Hielo 6: Boiling Point

Se ha revelado un primer adelanto de la nueva película de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava o Ice Age: Boiling Point, en donde muestra a Scrat en su eterna persecución de la bellota, mientras el grupo principal cae en medio de un desastre aéreo con referencias al estilo Jackass.

Este primer adelanto promete elevar la comedia que caracterizó a las entregas anteriores a La Era de Hielo 6, lo cual ha emocionado a los fans ante su inminente estreno que llegará a los cines el 5 de febrero de 2027.

En este primer adelanto de La Era de Hielo 6, se revela que regresan las voces icónicas como:

Ray Romano como Manny

John Leguizamo como Sid

Denis Leary como Diego

Queen Latifah como Ellie

Simon Pegg como Buck

Aunque algunos notan cambios en el estilo de animación tras el cierre de Blue Sky Studios, el humor slapstick y las situaciones absurdas siguen intactos, tal y como se muestra en este primer adelanto de La Era de Hielo 6.

Cabe recordar que producción de La Era de Hielo 6 marca el primer filme de Ice Age bajo el control de Disney tras la adquisición de 20th Century Studios.

De momento, Ice Age: Boiling Point o La Era de Hielo 6, se perfila como uno de los estrenos familiares más esperados de 2027. La combinación de dinosaurios, lava y el incontrolable Scrat, garantiza risas para nuevas generaciones y para quienes crecieron con la saga.