Star Wars: Maul – Lord de las Sombras representa uno de los movimientos más atractivos de Lucasfilm y Disney+ en su estrategia de expansión del universo galáctico.

Pues como su nombre lo indica, en Star Wars: Maul – Lord de las Sombras el carismático villano por fin se convierte en protagonista absoluto de una producción que explorar su psicología y su ambición criminal.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras cuenta una muy buena historia Las voces en Star Wars: Maul – Lord de las Sombras son poderosas Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es más oscura que otras series de la saga La animación de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es muy bella Star Wars: Maul – Lord de las Sombras depende de productos previos

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras cuenta una muy buena historia

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras cuenta una muy buena historia que se va desarrollando poco a poco; de hecho, en un inicio el protagonista es casi un secundario.

La trama se sitúa después de los acontecimientos de la serie de The Clone Wars, en un periodo donde el Imperio ya domina la galaxia y los Jedi han sido prácticamente exterminados.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney)

En este contexto, Maul busca reconstruir su sindicato criminal en un planeta ignorado por el Imperio, lo que le permite operar con relativa libertad. Sin embargo, el encuentro con una joven Jedi desencantada cambia las cosas para el villano.

Este elemento introduce la posibilidad de que Maul, un ser marcado por el odio y la obsesión, encuentre en esta aprendiz una oportunidad para perpetuar su legado, pero también un espejo de sus propias contradicciones.

Las voces en Star Wars: Maul – Lord de las Sombras son poderosas

Algo que muchos agradecerán es que las voces en Star Wars: Maul – Lord de las Sombras son poderosas, pues cada actor y actriz se mete de lleno en su personaje

El regreso de Sam Witwer como voz de Maul es un punto clave. Él ha sido fundamental en dar vida al personaje desde hace años, aportando una intensidad vocal que transmite tanto su furia como su vulnerabilidad.

A esto se suma la presencia de Gideon Adlon como Devon, la joven Jedi que se debate entre mantenerse escondida para sobrevivir, siguiendo a su maestro; o unirse a Maul para tener un rol más activo contra el Imperio.

Finalmente debemos destacar a Wagner Moura como Brander Lawson, un policía que busca mantener el orden en la medida de lo posible, tratando de mantener al Imperio fuera de su planeta.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney)

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es más oscura que otras series de la saga

Aunque la saga siempre ha oscilado entre los momentos serios y divertidos, lo cierto es que Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es más oscura que otras series de la saga, incluidas algunas live action.

La obra se inclina al género criminal en varios aspectos, siendo una especie de drama policiaco, al mismo tiempo que va construyendo su atmósfera alrededor de los personajes.

No teme en mostrar o sugerir cosas como la muerte de personajes, así como la corrupción y el Estado totalitario que representa el Imperio.

Sin olvidar todo lo que implica el bajo mundo de la galaxia, lleno de traiciones, mentiras y escenarios donde solo el más fuerte sobrevive, ya sea física o mentalmente.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney)

La animación de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es muy bella

Siendo ya algo propio de las series de este tipo, la animación de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es muy bella, jugueteando un poco con el ya conocido 2.5D.

Aunque no se apropie totalmente de este estilo, sí cuenta con elementos que la muestran con una estética “sucia”, sobre todo cuando hablamos del villano protagonista.

Esto también permite que las escenas de acción, principalmente las que involucran sables de luz, se vean crudas y dinámicas, pues varias de estas se dan en espacios oscuros o cerrados.

Haciendo un perfecto contraste entre las sobras del bajo mundo y la tenue luz de los Jedi, así como el imponente rojo de Maul que simboliza su sed de venganza.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney)

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras depende de productos previos

El único punto malo que le vemos al show es que Star Wars: Maul – Lord de las Sombras depende de productos previos, y si no has visto estos te perderás de detalles clave.

No solo nos referimos a las precuelas de La Guerra de las Galaxias, sino a todos aquellos productos donde aparece Maul, incluyendo la película de Han Solo y las series de Rebels y The Clone Wars.

Si llegas directamente del Episodio I, no sabrás el por qué el villano sigue vivo, cómo logró hacerse de un nombre en el bajo mundo, o la razón de que ahora busque venganza contra los capos galácticos.

Aunque la serie se disfruta a pesar de esto son detalles que, por lo menos en un inicio, sí te rompen un poco la inmersión si no los conoces.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney)

¿Vale la pena Star Wars: Maul – Lord de las Sombras?

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras no es solo una nueva serie animada, sino una apuesta por explorar el lado más sucio y complejo del universo galáctico.

Al darle protagonismo a un villano, Star Wars: Maul – Lord de las Sombras se arriesga a construir una narrativa diferente a la del resto de sus obras.

El regreso de su actor de voz tradicional, así como actores y actrices comprometidos, hacen que la obra se eleve más allá de una premisa atractiva.

En definitiva, estamos ante una producción que busca expandir los límites de Star Wars, explorando las sombras donde se forjan los destinos más oscuros de la galaxia.