Star Wars: Visions Temporada 3, estrenada en Disney+, representa el punto más audaz y experimental de esta antología animada.

A lo largo de nueve cortometrajes, estudios de animación de Japón reinterpretan la franquicia.

El resultado de Star Wars Visions Temporada 3 es una colección de relatos que expanden el mito galáctico desde perspectivas culturales, filosóficas y estéticas radicalmente distintas.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Star Wars Visions Temporada 3 destaca por su libertad narrativa La animación de Star Wars Visions Temporada 3 es increíble en su mayoría Star Wars Visions Temporada 3 explora muy bien varios aspectos de la franquicia Star Wars Visions Temporada 3 consolida a la saga fuera del conflicto central El tono de Star Wars Visions Temporada 3 es irregular

Star Wars Visions Temporada 3 destaca por su libertad narrativa

A diferencia de las series live-action como The Mandalorian o Ahsoka, Star Wars Visions Temporada 3 destaca por su libertad narrativa, como se ha visto en entregas anteriores, no busca continuidad ni cronología.

Cada episodio es una cápsula independiente que explora temas universales; como la Fuerza, el legado, la identidad, el sacrificio, con estilos visuales de distintos estudios de anime.

Esta diversidad no solo enriquece el universo Star Wars, sino que también lo descentraliza, permitiendo que culturas no anglosajonas reinterpreten sus símbolos y conflictos.

Aunque hay algunos que se ligan directamente con cortos de temporadas anteriores, no es necesario haberlos visto con anterioridad, pues estas nuevas historias se explican muy bien de manera independiente.

Star Wars Visions Temporada 3 (Disney)

La animación de Star Wars Visions Temporada 3 es increíble en su mayoría

Desde la fluidez de Studio Mir hasta la textura artesanal de Anima, la animación de Star Wars Visions Temporada 3 es increíble en su mayoría, lo cual alegrará a los fans.

En esta temporada tenemos desde la estética más cliché posible del anime, hasta experimentos con cell shading y paletas en blanco y negro, que recuerdan al estilo de Akira Kurosawa.

Si bien todos lo episodios tienen su encanto, es posible que a más de una persona no le agrade por completo uno que otro episodio, pues no existe una uniformidad en el estilo, como ya mencionamos.

Además, si no eres fan del anime en ninguna de sus formas, encontrarás repelente todo el arte que se presenta en esta antología.

Star Wars Visions Temporada 3 (Disney)

Star Wars Visions Temporada 3 explora muy bien varios aspectos de la franquicia

Dada la libertad que tuvieron los estudios, Star Wars Visions Temporada 3 explora muy bien varios aspectos de la franquicia, que no se podrían tocar del todo en entregas más “oficiales”.

Algunos cortos abordan La Fuerza como metáfora de la memoria, el duelo o la resistencia, alejándose del enfoque bélico tradicional; aunque sí vemos al Imperio y a los Rebeldes, se busca presentar algo más alejado de las tramas principales.

Podemos ver a Jedis que van más allá de su código para mantener el orden, o a La Fuerza manifestándose incluso en seres “insignificantes”.

Cada episodio se siente como una obra de autor, sin compromisos con el canon ni con expectativas comerciales.

Star Wars Visions Temporada 3 (Disney)

Star Wars Visions Temporada 3 consolida a la saga fuera del conflicto central

Algo que logra la serie, y que muchos otros proyectos no han podido del todo, es que Star Wars Visions Temporada 3 consolida a la saga fuera del conflicto central.

Aquí, Disney demuestra que “La Guerra de las Galaxias” es un mito adaptable, capaz de dialogar con cosmovisiones diversas; en este caso la japonesa, que ya se había hecho en la primera entrega.

Sin embargo, ahora la influencia de los artistas asiáticos es más fuerte que antes, luego de una temporada que apostó por otros estilos; pero no acabó por gustar a todos los fans.

El gran logro de la serie es que nos muestra realmente un universo expandido de Star Wars, si que necesariamente se tenga que entrar en contacto con personajes o conceptos de las películas centrales.

Algo que se ha intentado con los live action; pero que al final todos siempre han regresado al mismo mito creado por George Lucas.

Star Wars Visions Temporada 3 (Disney)

El tono de Star Wars Visions Temporada 3 es irregular

Lamentablemente, tanta libertad y separación del canon también tiene un costo, y ese es que el tono de Star Wars Visions Temporada 3 es irregular.

No todos los cortos logran el mismo impacto emocional o coherencia interna. Algunos se sienten más como ejercicios estéticos que como relatos completos; es decir, apelan más a lo visual, olvidándose de dar un guion sólido.

Además, la alternancia entre tonos sombríos y humorísticos puede dificultar una experiencia de visionado fluida; debido al desbalance narrativo que esto supone en ocasiones.

En otras palabras, si esperas un relato unificado, la serie te decepcionará, y mucho, pues el punto es precisamente que cada estudio le dé su propia interpretación a Star Wars, sin importar la unidad narrativa.

Star Wars Visions Temporada 3 (Disney)

¿Vale la pena Star Wars Visions Temporada 3?

Star Wars Visions Temporada 3 no es una serie para quienes buscan continuidad o acción convencional; de hecho es lo más alejado de la línea principal que uno puede encontrar.

Más que nada, Star Wars Visions Temporada 3 es una experiencia artística y una invitación a ver la galaxia desde nuevos ojos.

Para quienes valoran la animación como medio expresivo y Star Wars como mito mutable, esta temporada es una joya que merece ser vista, debatida y celebrada.

Sin embargo, si buscas más los elementos canónicos que sumen a la trama principal, y que no alteren mucho los conceptos establecidos; además si no te gusta el anime, esta serie podría no ser de tu estilo.