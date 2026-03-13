El Papalote Museo del Niño dedicó una constelación a Ryan Gosling, de 45 años, en su paso por la CDMX.

En su visita a México para promocionar su más reciente película Proyecto Fin del Mundo, Ryan Gosling recibió un reconocimiento astronómico.

Ryan Gosling recibe constelación en Papalote Museo del Niño

El actor Ryan Gosling estuvo presente en el Papalote Museo del Niño de CDMX y ahí recibió el certificado de una constelación que le dedicaron en su honor.

Durante el evento, Ryan Gosling estuvo acompañado con los directores de la cinta Project Hail Mary:

Phil Lord, de 50 años de edad

Christopher Miller, de 50 años de edad

Dedican constelación a Ryan Gosling en el Papalote Museo del Niño (Captura de video)

En las instalaciones del domo digital del Papalote Museo del Niño se montó una experiencia inmersiva para que el actor de Barbie presentará su nuevo proyecto cinematográfico.

Ryan Gosling habló de su película y posteriormente en el domo digital se dibujaron sus iniciales en el cielo estrellado junto con la frase “save stars”, lema de Proyecto Fin del Mundo.

Para que el recuerdo fuera aún más especial, tanto Ryan Gosling como Phil Lord y Christopher Miller se llevaron sus constelaciones enmarcadas en una fotografía.

Dedican constelación a Ryan Gosling en el Papalote Museo del Niño (Captura de video)

La película Proyecto Fin del Mundo se basa en la novela homónima del escritor Andy Weir.

Se trata de un drama de ciencia ficción en donde el profesor de ciencias Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar nada.

Mientras recupera su memoria, Ryland Grace descubre que debe resolver el enigma sobe una misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol.

Durante su travesía el profesor de ciencias se encontrará con una amistad inesperada.

La película Proyecto Fin del Mundo llega a cines de México el 19 de marzo de 2026.