A través de redes sociales, revelan el póster oficial confirmando la fecha de estreno de Star Wars Visions temporada 3 en Disney+.

Acá te compartimos la fecha de estreno y los detalles que debes de saber antes de su estreno en la plataforma de Disney+.

Star Wars Visions Volumen 3 (Disney)

Fecha de estreno de Star Wars Visions temporada 3 en Disney+

Te compartimos el póster oficial que confirma la fecha de estreno de Star Wars Visions temporada 3 en Disney+:

Fecha de estreno: Miércoles 29 de octubre de 2025

Lucasfilm y Disney anunciaron oficialmente la temporada 3 de Star Wars Visions, durante el Disney Content Showcase en Singapur, en noviembre de 2024.

Star Wars Visions temporada 3 en Disney+ (Disney+ )

Disney+: ¿Cuántos capítulos tendrá Star Wars Visions temporada 3?

Star Wars: Visions temporada 3 de Disney+, tendrá 9 capítulos en total, con la novedad de que tres de ellos serán secuelas directas de la primera temporada:

El Duelo

La Novia del Pueblo

El Noveno Jedi

Los 9 capítulos serán creados por reconocidos estudios de animación japoneses; cada uno con 15 minutos de duración aproximadamente; acá te compartimos los títulos:

El Duelo: La Venganza Los Perdidos La Novena Jedi: Hija de la Esperanza El Tesoro de Yuko El Contrabandista Los Cazarecompensas El Canto de Cuatro Alas El Ave del Paraíso Negro

Star Wars: Visions Volumen 2 (Disney)

Disney+: ¿De qué tratará Star Wars Visions temporada 3?

En el estreno de Star Wars Visions temporada 3 en Disney+, se explorarán historias originales dentro del universo de Star Wars.

Cada corto combinará una narrativa de anime japonés; es decir, a diferencia de la segunda temporada, la temporada 3 regresa a las raíces de la primera, con la participación de diferentes y reconocidos estudios de animación japoneses.

Star Wars: Visions Volumen 2 (Disney)

Disney+: ¿Qué esperar de Star Wars Visions temporada 3?

Las primeras dos temporadas de Star Wars Visions fueron muy bien recibidas, con un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes para la primera.

Star Wars Visions ha destacado por su creatividad y narrativa; por lo que la temporada 3 de Star Wars Visions, está generando entusiasmo, especialmente por el regreso al anime japonés y la participación de estudios de renombre.