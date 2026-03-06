Ryan Gosling visitará México como parte de la promoción de “Proyecto Fin del Mundo”; además, el actor vendrá acompañado de los directores de la película: Phil Lord y Chris Miller.

Sony Pictures México anunció la visita de Ryan Gosling a la Ciudad de México para presentar “Proyecto Fin del Mundo”, la nueva película y adaptación de la novela de ciencia ficción “Project Hail Mary” de Andy Weir.

¿Cuándo vendrá Ryan Gosling a México?

A través de redes sociales, se reveló que Ryan Gosling vendrá a México para promocionar su nueva película “Proyecto Fin del Mundo”, pero ¿cuándo visitará la CDMX?

Tal y como reveló el propio actor, estará en CDMX el próximo el 13 de marzo de 2026 unto a los directores de la película Phil Lord y Chris Miller y aprovechó el video promocional para invitar a los fans para esta experiencia.

De igual manera, Ryan Gosling aseguró que “Proyecto Fin del mundo” es una película que, en sus palabras, es un viaje épico, emocional y visualmente espectacular sobre un astronauta que salva la Tierra.

De momento no se dieron mas detalles sobre la visita de Ryan Gosling a Ciudad de México; únicamente la fecha: 13 de marzo del 2026, por lo que se espera que pronto se den mas detalles como la hora y el lugar en donde el actor estará presente.

Cabe mencionar que “Proyecto Fin del Mundo”, la nueva película por la que Ryan Gosling vendrá a México, se estrenará en las salas de cine el próximo 19 de marzo.