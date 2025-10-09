El compositor Horacio Palencia vive un momento complicado tras la muerte de su padre, José Ramiro Palencia.

Horacio Palencia compartió una publicación en Instagram para confirmar la muerte de su papá, quien padecía cáncer en el hígado.

¿Quién es Horacio Palencia? El compositor que está de luto por la muerte de su padre

Horacio Palencia Cisneros es un compositor, productor y cantante originario de Sinaloa.

A lo largo de su carrera, Horacio Palencia ha compuesto éxitos de la música regional mexicana como “De ti exclusivo” y “Mi razón de ser”.

Horacio Palencia (Instagram/@horaciopalencia)

El 9 de octubre, Horacio Palencia reveló la muerte de su padre a los 74 años de edad tras padecer un tumor cancerígeno en el hígado en etapa cuatro.

¿Qué edad tiene Horacio Palencia?

Horacio Palencia nació el 4 de septiembre de 1982: actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de Horacio Palencia?

Horacio Palencia está casado con Abigail Paniagua, con quien lleva 19 años de relación.

¿Qué signo zodiacal es Horacio Palencia?

Horacio Palencia es Virgo y las personas bajo este signo zodiacal son prácticas y analíticas.

Horacio Palencia (Instagram/@horaciopalencia)

¿Cuántos hijos tiene Horacio Palencia?

Horacio Palencia tiene cuatro hijas:

Hania Palencia

Helen Palencia

Hiromi Palencia

Ana Sofía Palencia

¿Qué estudió Horacio Palencia?

Horacio Palencia estudió Administración de Empresas Turísticas.

¿En qué ha trabajado Horacio Palencia?

Horacio Palencia comenzó a componer desde que era adolescente y su primera canción fue “Quisiera ser gorrión”; debutó como cantante en 2001 con la Banda Santa Rosa de Guamuchil.

Ha compuesto canciones para la Arrolladora Banda El Limón con temas como “De ti exclusivo” y en 2012 lanzó el tema “Mi razón de ser”, una de las canciones más famosa de la Banda MS.

Entre sus canciones más conocidas están:

No le llames al amor con Yuridia

A través del vaso con Banda Los Sebastianes

Amor a primera vista con Belinda

Ya supérame con Grupo Firme

El amor de mi vida con Los Ángeles Azules y María Becerra

Horacio Palencia (Instagram/@horaciopalencia)

Muere padre de Horacio Palencia tras padecer cáncer de hígado

Horacio Palencia compartió un mensaje en Instagram para despedirse de su padre, José Ramiro Palencia Vargas, quien murió durante la madrugada del 9 de octubre de 2025.

José Ramiro Palencia fue diagnosticado con cáncer de hígado en agosto de 2025 y fue trasladado a la CDMX para que recibiera tratamiento.

Tras un mes de lucha, José Ramiro Palencia pidió regresar a Sinaloa y murió rodeado de su familia.

“Me duele mucho tu partida papá, pero te fuiste con mucha paz y tranquilidad rodeado de tus hijos y tu esposa, te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento a las 4:40 de la mañana, te voy a extrañar” Horacio Palencia

Horacio Palencia mencionó en septiembre en De Primera Mano, que la enfermedad de su padre fue repentina y en cuestión de días su salud se fue deteriorando.