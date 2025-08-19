Ariadne Díaz -de 39 años de edad- reveló a la prensa que Papás por Siempre es su última novela.
Y es que, Ariadne Díaz cumplirá su sueño y se hará cantante junto a Horacio Palencia, de 42 años de edad.
Ariadne Díaz se hará cantante junto a Horacio Palencia
Ariadne Díaz le reveló a medios de comunicación que Papás por Siempre es la última novela en la que trabaja.
Y es que Ariadne Díaz buscará cumplir uno de sus mayores sueños, hacerse cantante, junto Horacio Palencia, quien la está produciendo.
De acuerdo con la actriz, este proyecto lo ha venido posponiendo desde hace algún tiempo y ahora sí se va a enfocar en sacarlo adelante.
“Ahora sí ya ponerme a trabajar en lo de la música, que híjole, tengo tantas ganas y que no me voy a permitir que esta parte mía de procrastinar, pues quite ese sueño de mi vida”Ariadne Díaz
Sobre el género musical que explorará, Ariadne Díaz explicó que su propuesta será diversa e “interesante”.
Ya que Horacio Palencia le aseguró que entre más variedad exista, el resultado es mejor.
“Hay un poco de todo. Eso está interesante. De pronto hay una canción que es, pues sí, es como pop, pero es ahí como un mix interesante”.
La famosa también confirmó que esta colaboración con Horacio Palencia ya está en marcha.
“Por lo pronto estamos trabajando en tres, él y yo juntos y hay otras”, declaró a la prensa.
Y es que la actriz explicó que no solo prestará su voz en el proyecto, sino que también su creatividad como compositora de las canciones.
En cuanto a la inspiración de sus letras, Ariadne Díaz aseguró que reflejarán sus experiencias más personales “del amor, del desamor”.
¿Ariadne Díaz sabe cantar? Este es su desconocido talento
A pesar de que Ariadne Díaz es conocida principalmente como protagonista de telenovelas, el ámbito musical no le es ajeno.
Y es que Ariadne Díaz había incursionado en el canto dentro de telenovelas, como en La doble vida de Estela Carrillo.
Proyecto en el que interpretó temas de banda que tuvieron buena recepción del público, como:
- Para que tú me amaras
- Sacando cuentas
Más recientemente, en Papás por conveniencia, Ariadne Díaz exploró su etapa como cantante tanto en solitario como a dueto con José Ron.