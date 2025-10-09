El jueves 9 de octubre de 2025 se confirmó la muerte del padre de Horacio Palencia, el señor José Ramiro Palencia, luego de que se diera a conocer hace unos días que padecía cáncer.

Horacio Palencia -compositor de 43 años de edad- compartió una publicación en Instagram para despedirse de su padre, quien tenía 74 años de edad.

¿De qué murió José Ramiro Palencia? Padre del compositor Horacio Pelencia

José Ramiro Palencia murió de cáncer de hígado en etapa cuatro, el cual le fue detectado en agosto de 2025.

Horacio Palencia reveló que su padre murió a las 4:40 de la madrugada, rodeado de paz y su familia.

"Me duele mucho tu partida papá, pero te fuiste con mucha paz y tranquilidad rodeado de tus hijos y tu esposa. Te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento a las 4:40 de la mañana, te voy a extrañar" Horacio Palencia

El compositor agradeció a su padre por su amor y cuidado, así como su apoyo a lo largo de su vida.

“Gracias por darnos un techo de niños, por trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa, todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a ti" Horacio Palencia

El funeral de José Ramiro Palencia se realizará en Mazatlán, Sinaloa y Horacio Palencia recibió las condolencias de amigos y fans, así como de compañeros como Pepe Aguilar, de 57 años de edad.

Horacio Palencia confiaba en que su padre superaría el cáncer

El 30 de septiembre de 2025, Horacio Palencia dio una entrevista a De Primera Mano y habló de la enfermedad de su padre.

Horacio Palencia reveló que todo fue rápido y en agosto de 2025 le detectaron un tumor cancerígeno en el hígado en etapa cuatro a su padre.

José Ramiro Palencia fue trasladado a la Ciudad de México para que recibiera tratamiento, pero él pidió regresar a Mazatlán para descansar.

“Le hicimos la lucha un mes completo y ni siquiera se pudo hacer el tratamiento de la quimio ya que el hígado es un órgano vital y mi papá ya iba con la bilirrubina muy alta” Horacio Palencia

Lamentablemente, los médicos desahuciaron a José Ramiro Palencia y le sugirieron que recibiera cuidados en su casa.

Horacio Palencia tenía la esperanza de que su papá de recuperara, pero José Ramiro Palencia estaba débil y casi no hablaba.

“Ya no se puede sostener, ya no puede caminar, prácticamente solo recibe cuidados paliativos. Todo ocurrió muy rápido”, contó Horacio Palencia sobre su padre.

Tras dos meses de lucha, José Ramiro Palencia murió en Mazatlán rodeado de su familia y cariño.