Yeri Mua continúa sorprendiendo en su faceta como cantante y ahora escala un peldaño más en su carrera musical con un concierto en la CDMX.

La también influencer se prepara para conquistar por primera vez el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la capital del país.

La cita es el próximo domingo 19 de abril de 2026 y estos son todos los detalles que se saben del evento.

Yeri Mua en concierto: Preventa de boletos para el Auditorio Nacional

Será el próximo 2026 cuando Yeri Mua llevará el perreo hasta el Auditorio Nacional.

Para que no te queden sin boletos, toma en cuenta las próximas fechas:

Preventa Banamex: jueves 14 de noviembre a las 11:00 a.m. (hasta 3 meses sin intereses)

Venta general: viernes 15 de noviembre a las 11:00 a.m.

Yeri Mua llegará con su línea del perreo al Auditorio Nacional el próximo 19 de abril🫦🎀#PreventaBanamex: 14 de noviembre.

Venta general a partir del 15 de noviembre. pic.twitter.com/UpFAAz0LZU — Ocesa Total (@ocesa_total) November 12, 2025

Yeri Mua en concierto: Precio de los boletos por sección del Auditorio Nacional

Ticketmaster será la boletera designada para la venta de entradas al concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional de 2026.

Por lo que el precio de boletos ya con cargos de las diferentes zonas del Auditorio Nacional para concierto de Yeri Mua son:

VIP: $2,456.25

Preferente B: $2,331.25

Preferente C: $2,083.25

Preferente D: $1,959.25

Luneta A: $1,835.25

Luneta B: $1,711.25

Luneta C: $1,463.25

Balcón A: $1,364

Balcón B: $1,240

Balcón C: $1,190.50

Piso 1A: $1,091.25

Piso 1B: $992

Piso 1C: $930

Piso 1D: $829.75

Piso 2A: $868

Piso 2B: $744

Piso 2C: $620

Piso 2D: $595.25