Mago de Oz estará de visita en la Arena CDMX 2026, acá te decimos cuándo es el concierto, cuánto cuestan los boletos y cómo comprarlos.
La banda española de rock, Mago de Oz, anunció “La Noche de las Brujas 2026″donde ofrecerá un concierto en Ciudad de México.
¿Cuándo es el concierto de Mago de Oz en la Arena CDMX 2026?
Si no quieres perderte el concierto de Mago de Oz en la Arena CDMX 2026, te decimos cuándo es:
- Fecha: Domingo 15 de noviembre 2026
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Horario: 9:00 de la mañana
- Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
Se espera que Mago de Oz haga vibrar el escenario con un show inolvidable donde cantará sus mejores y más nuevos éxitos.
¿Cuánto cuestan los boletos para Mago de Oz en la Arena CDMX 2026?
Ya se confirmó cuánto cuestan los boletos para Mago de Oz en la Arena CDMX 2026. Este es su precio:
- Zona Pepsi: 2 mil 008 pesos
- Amarillo: 2 mil 008 pesos
- Zona Boing: 2 mil 008 pesos
- Zona Elektra: 2 mil 008 pesos
- Zona Toyota: 2 mil 008 pesos
- Zona Mercado Libre: 2 mil 008 pesos
- Cancha VIP: mil 883 pesos
- Zona Mega: mil 757 pesos
- Zona Miniso: mil 757 pesos
- Zona McCormick: mil 757 pesos
- Zona Banco Azteca: mil 757 pesos
- Verde: mil 757 pesos
- Zona Sabritas: mil 757 pesos
- SP Platino: mil 381 pesos
- SP ORO VL: mil 381 pesos
- SP ORO: mil 381 pesos
- SP Platino VL: mil 381 pesos
- Aqua: mil 381 pesos
- Morado: mil 255 pesos
- Celeste: mil 130 pesos
- Canchar rojo: mil 067 pesos
- Gris: 879 pesos
- Gris VL: 879 pesos
- Café: 691 pesos
- Café VL: 691 pesos
- Rosa: 565 pesos
- Rosa VL: 565 pesos
¿Dónde comprar los boletos para Mago de Oz en la Arena CDMX 2026?
Los boletos para Mago de Oz en la Arena CDMX 2026 ya se pueden comprar.
Las entradas se pueden adquirir en Superboletos (superboletos.com).