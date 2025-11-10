No te pierdas a The Cardigans en CDMX, te decimos el precio y preventa de boletos para su concierto en el Pepsi Center WTC.

La icónica banda de los noventa, The Cardigans, regresa a la Ciudad de México para presentarse en vivo ante sus fans.

Precio de boletos para el concierto de The Cardigans en el Pepsi Center WTC

Si quieres acudir al concierto de The Cardigans en el Pepsi Center WTC, te damos el precio de boletos que se venderán vía Ticketmaster:

Fecha del concierto: Viernes 6 de febrero

Horario: 9:00 de la noche

Precio de los boletos: Por definir (650 a 3 mil 500 pesos aproximadamente)

The Cardigans en CDMX (Cardigans / Facebook)

The Cardigans es una banda muy querida en México. La última vez que se presentó la agrupación fue, curiosamente, en el Pepsi Center WTC en 2022.

En aquella ocasión, The Cardigans ofreció un espectáculo memorable cerrando su show con el tema “My Favourite Game”.

Por ello, se espera que el regreso de The Cardigans a la CDMX vuelva a ser legendario para los fans.

The Cardigans en CDMX (Cardigans / Facebook)

¿Cuándo es la preventa para el concierto de The Cardigans en el Pepsi Center WTC?

La preventa de boletos para el concierto de The Cardigans en el Pepsi Center WTC está programada de la siguiente manera:

Preventa Banamex: Jueves 13 de noviembre, de las 11 de la mañana hasta las 11:45

Venta General: Viernes 14 de noviembre a las 11 de la mañana

Clientes que compren sus boletos con tarjetas Banamex podrán diferir sus compras con hasta 3 meses sin intereses.

Para conseguir ese beneficio, la compra deberá ser por un monto mínimo de 3 mil pesos. Solo se podrán adquirir 8 boletos por transacción.