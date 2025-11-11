El cantante mexicano de 39 años de edad, Carlos Rivera dará concierto en la Plaza de Toros México para deleite de sus fans.

Concierto de Carlos Rivera en la Plaza de Toros México del cual ya te traemos los detalles de fecha, venta de boletos y demás para que no te pierdas de nada:

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin información por ahora

Venta General: 14 de noviembre de 2025 a partir de las 11:00 a,

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Sin revelarse

¡Vida México! En Concierto. Sábado 09 de Mayo 2026 Plaza de Toros Monumental “La México”. pic.twitter.com/BAvdjIfrSX — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) November 10, 2025

Carlos Rivera se prepara para llegar a la Plaza de Toros México

La Plaza de Toros México estará recibiendo por primera vez al cantante Carlos Rivera en concierto que promete.

Esto como parte de un show especial en La Plaza de Toros México de Carlos Rivera el cual titula ¡Vida México! En Concierto.

Por ahora se desconoce el precio de boletos para el concierto de Carlos Rivera en La Plaza de Toros México, sin embargo para comprarlos podrás hacerlos con cualquier tipo de tarjeta.

Así como los fans que compren sus boletos para el concierto de Carlos Rivera en La Plaza de Toros México con tarjetas Banorte, Santander y AMEX tendrán hasta 6 meses sin intereses

Recuerda que la Monumental Plaza de Toros México es el recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.