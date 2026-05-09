El Tecate Emblema 2026 regresará los próximos 16 y 17 de mayo con una nueva edición dedicada a grandes exponentes internacionales del pop contemporáneo actual.

La curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez nuevamente recibirá a miles de asistentes durante uno de los festivales musicales más destacados del país.

Tecate Emblema 2026: horarios por escenario del sábado 16 de mayo

La jornada inaugural del Tecate Emblema 2026 contará con Jonas Brothers y Louis Tomlinson como los artistas estelares del escenario principal.

Escenario Tecate Main Stage:

  • 15:40 a 16:30 - Juan Duque
  • 17:00 a 17:50 - Christian Chávez
  • 18:10 a 19:20 - Orville Peck
  • 20:00 a 21:20 - Cazzu
  • 21.50 a 23:20 - Louis Tomlinson
  • 00:00 a 01:30 -Jonas Brothers

Escenario Park Stage:

  • 15:30 a 16:10 - Anasof
  • 16:30 a 17:10 - Faz
  • 17:50 a 18:30 - Along
  • 19:30 a 20:10 - Hercules & Love Affair
  • 21:05 a 22:05 - Mika
  • 23:00 a 00:00 - LP
  • 00:40 a 02:00 - Lost Frequencies

Escenario Dream Stage:

  • 16:00 a 16:50 - Joaquina
  • 17:20 a 18:10 - Ivana
  • 18:40 a 19:40 - Bruses
  • 20:10 a 21:10 - Jot Dog
  • 21:50 a 23:00 - RuPaul
  • 23:30 a 00:45 - Flamingo Tutú
Tecate Emblema 2026: sábado 16 de mayo (Tecate Emblema)

Tecate Emblema 2026: horarios por escenario del domingo 17 de mayo

Para el 17 de mayo, el Tecate Emblema presentará una jornada enfocada en el pop latino y urbano con actuaciones principales de Gloria Trevi, Kenia OS y Sech.

Escenario Tecate Main Stage:

  • 15:40 a 16:30 - Juliana
  • 17:00 a 17:50 - Sech
  • 18:10 a 19:20 - HA*ASH
  • 20:00 a 21:20 - Gloria Trevi
  • 22:10 a 23:52 - Kenia OS
  • 00:30 a 01:50 - Paris Hilton

Escenario Park Stage:

  • 15:30 a 16:10 - Manú
  • 16:50 a 17:30 - Emjay
  • 18:00 a 18:40 - Música para Volar Juntos
  • 19:20 a 19:50 - Santos Bravos
  • 20:50 a 21:50 - Zara Larsson
  • 23:00 a 00:00 - NSQK
  • 00:40 a 02:00 Bautista

Escenario Dream Stage:

  • 16:00 a 16:50 - Alan Navarro
  • 17:20 a 18:10 - Alanis Yuki
  • 18:40 a 19:40 - Lola Índigo
  • 20:10 a 21:10 - Pedro Sampaio
  • 21:40 a 22:50 - Gottmik
  • 00:00 a 00:40 - Rafa Pabón
Tecate Emblema 2026: domingo 17 de mayo (Tecate Emblema)