El Tecate Emblema 2026 regresará los próximos 16 y 17 de mayo con una nueva edición dedicada a grandes exponentes internacionales del pop contemporáneo actual.
La curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez nuevamente recibirá a miles de asistentes durante uno de los festivales musicales más destacados del país.
Tecate Emblema 2026: horarios por escenario del sábado 16 de mayo
La jornada inaugural del Tecate Emblema 2026 contará con Jonas Brothers y Louis Tomlinson como los artistas estelares del escenario principal.
Escenario Tecate Main Stage:
- 15:40 a 16:30 - Juan Duque
- 17:00 a 17:50 - Christian Chávez
- 18:10 a 19:20 - Orville Peck
- 20:00 a 21:20 - Cazzu
- 21.50 a 23:20 - Louis Tomlinson
- 00:00 a 01:30 -Jonas Brothers
Escenario Park Stage:
- 15:30 a 16:10 - Anasof
- 16:30 a 17:10 - Faz
- 17:50 a 18:30 - Along
- 19:30 a 20:10 - Hercules & Love Affair
- 21:05 a 22:05 - Mika
- 23:00 a 00:00 - LP
- 00:40 a 02:00 - Lost Frequencies
Escenario Dream Stage:
- 16:00 a 16:50 - Joaquina
- 17:20 a 18:10 - Ivana
- 18:40 a 19:40 - Bruses
- 20:10 a 21:10 - Jot Dog
- 21:50 a 23:00 - RuPaul
- 23:30 a 00:45 - Flamingo Tutú
Tecate Emblema 2026: horarios por escenario del domingo 17 de mayo
Para el 17 de mayo, el Tecate Emblema presentará una jornada enfocada en el pop latino y urbano con actuaciones principales de Gloria Trevi, Kenia OS y Sech.
Escenario Tecate Main Stage:
- 15:40 a 16:30 - Juliana
- 17:00 a 17:50 - Sech
- 18:10 a 19:20 - HA*ASH
- 20:00 a 21:20 - Gloria Trevi
- 22:10 a 23:52 - Kenia OS
- 00:30 a 01:50 - Paris Hilton
Escenario Park Stage:
- 15:30 a 16:10 - Manú
- 16:50 a 17:30 - Emjay
- 18:00 a 18:40 - Música para Volar Juntos
- 19:20 a 19:50 - Santos Bravos
- 20:50 a 21:50 - Zara Larsson
- 23:00 a 00:00 - NSQK
- 00:40 a 02:00 Bautista
Escenario Dream Stage:
- 16:00 a 16:50 - Alan Navarro
- 17:20 a 18:10 - Alanis Yuki
- 18:40 a 19:40 - Lola Índigo
- 20:10 a 21:10 - Pedro Sampaio
- 21:40 a 22:50 - Gottmik
- 00:00 a 00:40 - Rafa Pabón