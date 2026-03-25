Worlds Collide Concert Tour, el show de Disney llega en concierto a la Arena CDMX con “Descendants”, “ZOMBIES” y, por primera vez, “Camp Rock”.

Así que prepárate para obtener tus entradas, que a continuación te dejamos todos los detalles de fecha y boletos para Worlds Collide Concert Tour de Disney en la Arena CDMX:

Fecha: Domingo 13 de diciembre 2026

Hora: 8:00 de la noche

Preventa Banco Azteca: Ya disponible y hasta el 26 marzo 2026

Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 27 de marzo 2026 desde las 10:00 am

Boletera: Superboletos

Precio de boletos:

VIP Ultimate Experience $12,208 VIP Diamond Experience $6,901 Platinum $6,840 VIP Emerald Experience $5,620 VIP $4,949 VIP Sapphire Experience $4,888 Rojo $3,723 Zona Elektra $3,723 Zona Pepsi $3,032 Amarillo $3,032 Zona Toyota $3,032 Zona Boing $3,032 Zona Mega $2,656 Zona Miniso $2,656 Zona Mccormick $2,656 Zona Banco Azteca $2,656 Verde $2,656 Zona Sabritas $2,656 Sp Platino $2,154 Sp Oro Vl $2,154 Sp Oro $2,154 Sp Platino Vl $2,154 Capacidad Diferente $2,154 Aqua $2,154 Morado $1,777 Celeste $1,464 Gris $1,024 Gris Vl $1,024 Cafe $836 Cafe Vl $836 Rosa $711 Rosa Vl $711

Worlds Collide Concert Tour de Disney llega a la Arena CDMX: fecha y boletos (Superboletos )

Descendants, ZOMBIES y Camp Rock llegan con Worlds Collide Concert Tour a la Arena CDMX

Worlds Collide Concert Tour, el magno espectáculo de Disney llega con concierto de sus famosas franquicias Descendants, ZOMBIES y Camp Rock.

Por lo que se tendrá parte del elenco de estas historias de Disney, a lo que los fans podrán disfrutar de la actuación en vivo de:

Malachi Barton (ZOMBIES 4, Camp Rock 3)

Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland, Camp Rock 3)

Dara Reneé (Descendants: The Rise of Red)

Mekonnen Knife (ZOMBIES 4)

Hudson Stone (Camp Rock 3)

Swayam Bhatia (ZOMBIES 4)

Kiara Romero (Descendants: Wicked Wonderland)

Alexandro Byrd (Descendants: Wicked Wonderland)

Si deseas ir por tus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.