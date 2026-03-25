Worlds Collide Concert Tour de Disney llega a la Arena CDMX: fecha y boletos

Worlds Collide Concert Tour, el show de Disney llega en concierto a la Arena CDMX con “Descendants”, “ZOMBIES” y, por primera vez, “Camp Rock”.
Así que prepárate para obtener tus entradas, que a continuación te dejamos todos los detalles de fecha y boletos para Worlds Collide Concert Tour de Disney en la Arena CDMX:
- Fecha: Domingo 13 de diciembre 2026
- Hora: 8:00 de la noche
- Preventa Banco Azteca: Ya disponible y hasta el 26 marzo 2026
- Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 27 de marzo 2026 desde las 10:00 am
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos:
- VIP Ultimate Experience $12,208
- VIP Diamond Experience $6,901
- Platinum $6,840
- VIP Emerald Experience $5,620
- VIP $4,949
- VIP Sapphire Experience $4,888
- Rojo $3,723
- Zona Elektra $3,723
- Zona Pepsi $3,032
- Amarillo $3,032
- Zona Toyota $3,032
- Zona Boing $3,032
- Zona Mega $2,656
- Zona Miniso $2,656
- Zona Mccormick $2,656
- Zona Banco Azteca $2,656
- Verde $2,656
- Zona Sabritas $2,656
- Sp Platino $2,154
- Sp Oro Vl $2,154
- Sp Oro $2,154
- Sp Platino Vl $2,154
- Capacidad Diferente $2,154
- Aqua $2,154
- Morado $1,777
- Celeste $1,464
- Gris $1,024
- Gris Vl $1,024
- Cafe $836
- Cafe Vl $836
- Rosa $711
- Rosa Vl $711
Descendants, ZOMBIES y Camp Rock llegan con Worlds Collide Concert Tour a la Arena CDMX
Worlds Collide Concert Tour, el magno espectáculo de Disney llega con concierto de sus famosas franquicias Descendants, ZOMBIES y Camp Rock.
Por lo que se tendrá parte del elenco de estas historias de Disney, a lo que los fans podrán disfrutar de la actuación en vivo de:
- Malachi Barton (ZOMBIES 4, Camp Rock 3)
- Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland, Camp Rock 3)
- Dara Reneé (Descendants: The Rise of Red)
- Mekonnen Knife (ZOMBIES 4)
- Hudson Stone (Camp Rock 3)
- Swayam Bhatia (ZOMBIES 4)
- Kiara Romero (Descendants: Wicked Wonderland)
- Alexandro Byrd (Descendants: Wicked Wonderland)
Si deseas ir por tus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.