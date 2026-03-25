Worlds Collide Concert Tour, el show de Disney llega en concierto a la Arena CDMX con “Descendants”, “ZOMBIES” y, por primera vez, “Camp Rock”.

Así que prepárate para obtener tus entradas, que a continuación te dejamos todos los detalles de fecha y boletos para Worlds Collide Concert Tour de Disney en la Arena CDMX:

  • Fecha: Domingo 13 de diciembre 2026
  • Hora: 8:00 de la noche
  • Preventa Banco Azteca: Ya disponible y hasta el 26 marzo 2026
  • Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 27 de marzo 2026 desde las 10:00 am
  • Boletera: Superboletos
  • Precio de boletos:
  1. VIP Ultimate Experience $12,208
  2. VIP Diamond Experience $6,901
  3. Platinum $6,840
  4. VIP Emerald Experience $5,620
  5. VIP $4,949
  6. VIP Sapphire Experience $4,888
  7. Rojo $3,723
  8. Zona Elektra $3,723
  9. Zona Pepsi $3,032
  10. Amarillo $3,032
  11. Zona Toyota $3,032
  12. Zona Boing $3,032
  13. Zona Mega $2,656
  14. Zona Miniso $2,656
  15. Zona Mccormick $2,656
  16. Zona Banco Azteca $2,656
  17. Verde $2,656
  18. Zona Sabritas $2,656
  19. Sp Platino $2,154
  20. Sp Oro Vl $2,154
  21. Sp Oro $2,154
  22. Sp Platino Vl $2,154
  23. Capacidad Diferente $2,154
  24. Aqua $2,154
  25. Morado $1,777
  26. Celeste $1,464
  27. Gris $1,024
  28. Gris Vl $1,024
  29. Cafe $836
  30. Cafe Vl $836
  31. Rosa $711
  32. Rosa Vl $711
Worlds Collide Concert Tour de Disney llega a la Arena CDMX: fecha y boletos
Worlds Collide Concert Tour de Disney llega a la Arena CDMX: fecha y boletos (Superboletos )

Descendants, ZOMBIES y Camp Rock llegan con Worlds Collide Concert Tour a la Arena CDMX

Worlds Collide Concert Tour, el magno espectáculo de Disney llega con concierto de sus famosas franquicias Descendants, ZOMBIES y Camp Rock.

Por lo que se tendrá parte del elenco de estas historias de Disney, a lo que los fans podrán disfrutar de la actuación en vivo de:

  • Malachi Barton (ZOMBIES 4, Camp Rock 3)
  • Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland, Camp Rock 3)
  • Dara Reneé (Descendants: The Rise of Red)
  • Mekonnen Knife (ZOMBIES 4)
  • Hudson Stone (Camp Rock 3)
  • Swayam Bhatia (ZOMBIES 4)
  • Kiara Romero (Descendants: Wicked Wonderland)
  • Alexandro Byrd (Descendants: Wicked Wonderland)

Si deseas ir por tus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.