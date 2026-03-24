El cantante y compositor colombiano de vallenato, Jorge Celedón regresa a México con un concierto en la Arena CDMX como parte de su gira “La Historia Mía”.

Así que fans prepárense que les tenemos todos los detalles de precio de boletos y fecha para el concierto de Jorge Celedón en la Arena CDMX para que no te quedes sin verlo:

Fecha: Jueves 18 de junio 2026

Sede: Arena CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa de boletos: 25 de marzo 2026 a las 10:00 de la mañana

Venta general y en taquillas de la Arena CDMX: 25 de marzo 2026 a las 11:00 am

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: sin revelarse

Jorge Celedón en Arena CDMX: precio de boletos y fecha (Superboletos )

“La Historia Mía” de Jorge Celedón llega a México

El ganador de cinco Premios Grammy Latinos, Jorge Celedón no sólo llegará a México con concierto en la Arena CDMX, pues su gira “La Historia Mía” se presentará en Monterrey y Guadalajara.

Por lo que además de su concierto en la Arena CDMX, Jorge Celedón también tendrá la siguientes fechas en vivo:

Lunes 22 de junio de 2026 en la Arena Monterrey

Martes 24 de junio de 2026 en la Arena Guadalajara

Para los fans en la capital del país, si deseas ir por tus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.